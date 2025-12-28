Cựu sao HAGL bất ngờ rời V.League, sang Thái Lan đầu quân cho đội bóng cũ của Văn Lâm

Sau khi bất ngờ thanh lý hợp đồng với CLB Đà Nẵng vào đầu tháng 12 này, trung vệ Kim Dong-su đã quyết định rời Việt Nam. Dù được một số đội bóng tại V.League liên hệ nhưng cuối cùng trung vệ người Hàn Quốc đã chọn Muangthong United của Thái Lan là bến đỗ tiếp theo.

Việc Kim Dong-su rời đi khiến không ít người hâm mộ đội bóng sông Hàn tiếc nuối. Gia nhập CLB Đà Nẵng từ đầu mùa, trung vệ 30 tuổi nhanh chóng trở thành trụ cột hàng thủ, ra sân 11 trận tại V.League và ghi 1 bàn thắng.

Với lối chơi chắc chắn, khả năng không chiến tốt, Kim Dong-su được xem là một trong những bản hợp đồng ngoại hiếm hoi mang lại sự ổn định cho đội bóng miền Trung.

Kim Dong-su gia nhập Muangthong United, đội bóng cũ của thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm.

Kim Dong-su sinh ngày 21/2/1995 tại Jeonju, Hàn Quốc. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Hamburg (Đức) và được đôn lên đội một CLB này vào năm 2014. Sau khi chia tay Hamburg, trung vệ cao 1m88 lần lượt khoác áo Omiya Ardija, VfB Lübeck và FC Anyang.

Giai đoạn 2021–2022, Kim Dong-su từng thi đấu tại Việt Nam trong màu áo HAGL trước khi trở về Hàn Quốc chơi cho Busan Ipark và Seoul Nowon United. Ở tuổi 30, trung vệ này vẫn được đánh giá cao nhờ thể hình lý tưởng, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và từng khoác áo các đội U16, U18, U23 Hàn Quốc. Theo Transfermarkt, Kim Dong-su hiện được định giá khoảng 100.000 euro (hơn 3 tỷ đồng).