Tuyển Thái Lan thua đau trên sân nhà, ngậm ngùi nhìn Indonesia nâng cúp vô địch Đông Nam Á

Ngay giây thứ 50, lưới của U16 Indonesia đã tung lưới. Tận dụng lợi thế sân nhà, U16 Thái Lan khởi đầu đầy hưng phấn, qua đó sớm vươn lên dẫn trước ở trận chung kết giải futsal U16 Đông Nam Á, với pha lập công của Bunrit Phetthiam.

Bunrit Phetthiam lập cú đúp trong hiệp 1.

Bàn thắng sớm cho đội chủ nhà khiến bầu không khí nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi trở lên sôi động. U16 Thái Lan cho thấy sự hưng phấn khi liên tục dồn ép, bắn phá khung thành đối phương.

Tuy nhiên U16 Indonesia cho thấy bản lĩnh của mình khi đứng vững trước sức ép lớn này, sau đó bình tĩnh tung đòn đáp trả. Phút thứ 4, đội khách có bàn gỡ hòa 1-1 sau một pha phối hợp ăn ý, đưa bóng đến sát vòng cấm rồi tung cú sút trái phá hạ gục thủ môn U16 Thái Lan.

Bàn gỡ của U16 Indonesia đưa trận đấu trở lại thế giằng co khi hai đội đều chơi thận trọng hơn. Phải mãi đến gần cuối hiệp 1, U16 Thái Lan mới tạo ra được sự khác biệt nhờ pha xử lý cá nhân và dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Bunrit Phetthiam, nâng tỉ số lên 2-1.

Nhưng bàn thắng ở phút 17 của tiền đạo số 10 này không thể giúp đội chủ nhà có được lợi thế trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp, bởi đến phút 20, U16 Indonesia đã có được bàn gỡ 2-2.

U16 Indonesia ngược dòng thành công để giành chức vô địch.

Ngay đầu hiệp 2, sai lầm của hàng thủ khiến U16 Thái Lan phải trả giá. U16 Indonesia không bỏ lỡ cơ hội tốt để ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2.

Tiếp đà hưng phấn, đội bóng Xứ vạn đảo có thêm bàn thắng thứ 4 chỉ ít phút sau đó, đẩy U16 Thái Lan vào thế phải chơi power-play (thủ môn dâng cao) để bám đuổi.

Dù vậy, những nỗ lực trong phần lớn thời gian hiệp 2 chỉ giúp U16 Thái Lan gỡ lại được 1 bàn ở phút 37 từ quả đá phạt trước vòng cấm. Đội chủ nhà thua chung cuộc 3-4, qua đó ngậm ngùi nhìn U16 Indonesia nâng cúp ngay tại nhà thi đấu tỉnh Nonthanburi.

Cũng ở giải đấu này, U16 Myanmar giành giải Ba sau khi vượt qua U16 Việt Nam với tỉ số 2-1.