Nguyên mẫu xe tăng M1E3 Abrams được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Mỹ. Ảnh: Quân đội Hoa Kỳ

Khi xe tăng M1E3 Abrams bắt đầu định hình, các chi tiết về xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới của Lục quân Mỹ cũng dần được hé lộ, trong đó có khoang lái lấy cảm hứng từ “Formula One”.

Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Randy George cho biết xe tăng sẽ có giao diện tương tự một “tay cầm Xbox”, và khoang lái mô-đun được phát triển hợp tác với Fanatec, công ty Đức nổi tiếng về phần cứng mô phỏng lái xe cao cấp.

Ông cũng cho biết quân đội đang làm việc với các doanh nghiệp địa phương Caterpillar Inc. và SAPA về các hệ thống động cơ và hộp số của Abrams.

Nền tảng này sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid-điện; Lục quân Mỹ nói rằng cấu hình này có thể cải thiện hiệu quả nhiên liệu khoảng 50%.

Một có nhìn về nguyên mẫu xe tăng M1E3 Abrams.

Tổ lái gọn hơn, hỏa lực mạnh hơn

Mẫu Abrams thế hệ mới sẽ có đủ không gian cho kíp lái 3 người và một hệ thống nạp đạn tự động, có thể giúp giảm khối lượng ít nhất 25% so với các nền tảng đời cũ.

Chuẩn tướng Troy Denomy mô tả nội thất trông “rất giống một chiếc xe đua”, và cho biết kíp lái sẽ sử dụng một bộ công cụ số với trợ lực AI.

Các báo cáo cũng cho biết M1E3 sẽ có tháp pháo điều khiển từ xa, trang bị pháo chính cỡ 120 mm, súng phóng lựu cỡ 40 mm và một cụm phóng Javelin.

Các quan chức Quân đội Hoa Kỳ giới thiệu nguyên mẫu ban đầu của xe tăng M1E3 Abrams. Ảnh: Quân đội Hoa Kỳ

Định hình lại tác chiến mặt đất

M1E3 được thiết kế nhằm phản ánh định hướng của Lục quân Mỹ về các nền tảng tác chiến thiết giáp nhanh hơn, linh hoạt hơn.

Dù ban đầu dự kiến triển khai ban đầu vào năm 2030, các tài liệu của Quốc hội tiết lộ những nguyên mẫu có thể được đưa vào biên chế sớm nhất ngay trong năm nay.

“M1E3 Abrams đại diện cho một bước tiến táo bạo trong thiết kế phương tiện hiện đại, kết hợp khả năng bảo vệ tiên tiến, giảm khối lượng và dấu chân hậu cần nhỏ hơn để đáp ứng thách thức của chiến trường tương lai”, Phó giám đốc điều hành phụ trách nền tảng tác chiến mặt đất của Lục quân Mỹ Michelle Link nói, theo Defense News.