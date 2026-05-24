Lộ hợp đồng mang thai hộ của ngọc nữ hạng A với đại gia: Được đưa sang Mỹ bằng máy bay riêng, nhưng lật kèo ôm trăm tỷ bỏ trốn?

Ngày 22/4, hình ảnh về bản hợp đồng mang thai hộ ở Mỹ bằng tiếng Anh có chữ ký "Tian Jing", nghi là thuộc về nữ diễn viên Cảnh Điềm lan truyền khắp MXH và gây bàn tán xôn xao trong dư luận. Nguyên nhân là do nét bút ký tên của nhân vật nữ trong hợp đồng rất giống với chữ ký công khai của ngọc nữ này. Thỏa thuận yêu cầu bạn trai đại gia phải trả khoản tiền cọc đầu tiên là 100.000 USD (2,6 tỷ đồng), nhưng đối phương đã hào phóng đến mức chuyển cho minh tinh Cbiz 30 triệu NDT (gần 110 tỷ đồng).

Theo các nguồn tin trong showbiz, để Cảnh Điềm không bị lộ chuyện nhờ người mang thai hộ và có sự thoải mái nhất trước khi lấy trứng, vị đại gia đã dùng máy bay riêng đưa cô sang Mỹ, bao trọn 1 tầng của khách sạn cao cấp tại Los Angeles để phục vụ riêng cho nữ diễn viên. Tuy nhiên vào ngày lấy trứng, Cảnh Điềm đã đột nhiên thay đổi thái độ, nói mình không được khỏe và đòi bạn trai chuyển thêm tiền mới chịu tiếp tục thực hiện thoả thuận mang thai hộ. Sau khi bị đối phương từ chối, cô ôm 50 triệu NDT (182 tỷ đồng) đã lấy được từ người yêu từ trước đi, đi máy bay dân dụng bỏ về nước và chặn mọi liên lạc.

Trước đó, vào giữa tháng 4, blogger giải trí cũng đã gây dậy sóng với tiết lộ 1 minh tinh hạng A Cbiz, tên viết tắt là J. đã giả vờ muốn tìm người mang thai hộ, đòi bạn trai đại gia đưa cho mình hàng nghìn tỷ đồng. Khi lấy được tiền của người tình, cô từ chối thực hiện các biện pháp y tế cần thiết để tiến hành mang thai hộ. Nhận ra bản thân bị lừa, vị đại gia đã nói chuyện với bạn gái minh tinh và yêu cầu cô trả lại tiền, nhưng bị phớt lờ. Cuối cùng, vị đại gia phải tiến hành khởi kiện nữ diễn viên ra tòa.

Danh tính của sao nữ tên J. được cho biết là người từng debut với hình tượng trong sáng, được ông lớn nâng đỡ mạnh. Vài năm trước, người đẹp này từng bị bạn trai tệ bạc lừa tình, lừa tiền. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn có phim lên sóng, nhưng có rất ít lịch trình mới. Từ những dữ kiện danh tính mà blogger giải trí úp mở, cư dân mạng ngay lập tức khoanh vùng được đối tượng nghi vấn. Minh tinh bị réo tên là Cảnh Điềm. Phiên âm tên của cô là Jing Tian. Dù vướng vào tin đồn đời tư tiêu cực, nữ diễn viên và studio vẫn giữ im lặng.

Tại Trung Quốc, mang thai hộ là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu tin đồn nói trên là thật, Cảnh Điềm có thể bị phong sát vĩnh viễn, đuổi khỏi Cbiz như trường hợp của Trịnh Sảng. Do đó, cư dân mạng kêu gọi nữ diễn viên sớm lên tiếng giải thích, đính chính. Còn nếu tin đồn mang thai hộ là không đúng sự thật, Cảnh Điềm được cho đang phải trải qua sự tổn thương tâm lý lần 2. Năm 2023, cô từng bị bạn trai cũ Trương Kế Khoa lừa tình lừa tiền. Thậm chí Trương Kế Khoa còn gán clip nóng của Cảnh Điềm cho chủ nợ để ép bạn gái cũ trả nợ thay. Hiện tại, danh tiếng của Cảnh Điềm đi xuống rất nhiều và có rất ít hoạt động mới. Sau đó, phía Cảnh Điềm lên tiếng bác bỏ tin đồn tiêu cực trên mạng, nhưng không đề cập trực tiếp đến nghi vấn mang thai hộ, lừa tiền đại gia.

Cảnh Điềm sinh năm 1988, là 1 trong những mỹ nhân đình đám của showbiz Trung Quốc. Ngay khi bước chân vào ngành giải trí, cô đã gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào, đậm khí chất cổ điển và sang trọng. Ở những năm công nghệ chỉnh sửa ảnh còn chưa phát triển, nhan sắc của Cảnh Điềm đã vô cùng tỏa sáng và hút ống kính khiến Cnet phải xuýt xoa mỗi lần có dịp ngắn nhìn lại. Nhan sắc Cảnh Điềm từng được ví là sánh ngang "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Tại showbiz Trung Quốc, cô được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh", "Hoa khôi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh".

Ở tuổi 37, Cảnh Điềm vẫn sở hữu nét đẹp kiều diễm làm say đắm lòng người. Trước đây, nữ diễn viên gây tiếc nuối khi quyết định thẩm mỹ cắt mắt 2 mí và bị hỏng. Cảnh Điềm từng ví mắt cô như "mắt con ếch" sau khi "dao kéo" thất bại. Cô phải trải qua 3 ca phẫu thuật mới có được đôi mắt ưng ý.

Nguồn: Sina, Sohu, Weibo