Lỗ hổng vụ Psy 'Gangnam Style' bị bắt

Lỗ hổng

Ngày 27/8, Kyunghyang Shinmun đưa tin ca sĩ Psy (tên thật là Park Jae Sang, 47 tuổi) đang bị Sở cảnh sát Seodaemun, Seoul điều tra vì nghi vấn vi phạm Luật Y tế Hàn Quốc.

Cảnh sát cáo buộc Psy nhiều lần nhận đơn thuốc hướng thần từ một giáo sư y khoa tại bệnh viện đại học lớn ở Seoul, nhưng không trực tiếp thăm khám. Thay vào đó, quản lý của anh được cử đi nhận thuốc thay, hành vi bị coi là bất hợp pháp.

Để làm rõ, cảnh sát đã khởi tố cả Psy và vị giáo sư y khoa, đồng thời tiến hành khám xét bệnh viện, thu giữ hồ sơ điều trị của nam ca sĩ. Nguồn tin từ cơ quan điều tra tiết lộ: “Chúng tôi đang phân tích dữ liệu kê đơn từ năm 2022 đến nay để xác định mức độ vi phạm của ông Park Jae Sang”.

Các loại thuốc mà Psy được kê đơn chủ yếu dùng trong điều trị mất ngủ, lo âu, trầm cảm. Đây là nhóm thuốc thuộc diện quản lý đặc biệt tại Hàn Quốc, nằm trong danh mục của Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS).

Psy bị cáo buộc sử dụng chất hướng thần nhưng không trực tiếp thăm khám.

Theo quy định, chỉ trong trường hợp bất khả kháng (ví dụ bệnh nhân mất khả năng di chuyển, có người giám hộ hợp pháp) mới được phép nhận thuốc thay. Còn lại, mọi bệnh nhân phải tự mình đến khám và lấy thuốc. Nếu bác sĩ vi phạm, có thể bị tước giấy phép hành nghề, còn bệnh nhân sẽ phải đối diện với truy cứu trách nhiệm hình sự.

Số liệu thống kê của MFDS cho thấy chỉ riêng năm 2023, Hàn Quốc ghi nhận hơn 2.317 trường hợp vi phạm liên quan đến thuốc hướng thần, trong đó 17% liên quan đến việc nhận thuốc thay. Đây là con số đáng lo ngại, cho thấy tình trạng “lách luật” phổ biến.

Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn bởi Hàn Quốc từng cho phép hình thức khám bệnh từ xa (telemedicine) trong giai đoạn COVID-19. Sau đại dịch, nhiều bệnh nhân, trong đó có giới nghệ sĩ, vẫn tiếp tục thói quen này.

Một báo cáo của Korea Herald năm 2024 cảnh báo rằng việc duy trì khám từ xa có thể dẫn tới “thương mại hóa đơn thuốc online”, đặc biệt trong lĩnh vực thuốc ngủ và thuốc hướng thần. Khi không có sự kiểm soát trực tiếp, nguy cơ lạm dụng hoặc kê đơn sai mục đích sẽ tăng cao.

Trong vụ việc lần này, công ty quản lý P Nation của Psy thừa nhận: “Psy ban đầu được kê đơn từ xa. Sau đó, vì lịch trình quá bận rộn, anh ấy vẫn duy trì cách này. Đây là sự thiếu cẩn trọng từ phía chúng tôi”.

Tuy nhiên, công ty phủ nhận việc Psy sử dụng tên giả hay lạm dụng thuốc ngoài mục đích điều trị.

Theo Luật Y tế Hàn Quốc, Điều 88, nếu bị kết luận vi phạm liên quan đến chất hướng thần, người phạm tội có thể đối diện mức án tù tối đa 5 năm hoặc phạt tiền 50 triệu won, theo Yonhap News.

Bê bối bủa vây hiện tượng Psy

Psy là một trong số ít nghệ sĩ Hàn Quốc từng đạt đỉnh cao toàn cầu. Gangnam Style (2012) trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, đưa Kpop bùng nổ trên bản đồ âm nhạc quốc tế, với hơn 4,9 tỷ lượt xem trên YouTube. Tuy nhiên, song song với hào quang là những vết gợn hình ảnh không dễ xóa.

Ngay từ những năm đầu sự nghiệp, Psy đã gắn với tranh cãi chính trị. Năm 2002, trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc phẫn nộ vì hai nữ sinh thiệt mạng trong vụ tai nạn xe bọc thép Mỹ, Psy xuất hiện trên sân khấu biểu tình, đập phá mô hình khí giới quân sự Mỹ. Hành động này khiến báo chí Mỹ lục lại khi Gangnam Style bùng nổ. Năm 2012, Psy buộc phải xin lỗi, thừa nhận sự cực đoan trong hành vi nghệ sĩ của mình.

Không lâu sau, vấn đề liên quan việc Psy nhập ngũ trở thành “cái gai” trong mắt công chúng. Psy nhập ngũ năm 2003, nhưng bị phát hiện vẫn hoạt động âm nhạc trong khi làm công tác dân sự.

Bộ Quốc phòng đã yêu cầu anh nhập ngũ lần hai từ 2007-2009. Dư luận thời điểm đó xem đây là biểu hiện của “đặc quyền nghệ sĩ”, đi ngược lại tinh thần bình đẳng trong nghĩa vụ quốc gia, Yonhap đưa tin.

Psy vướng nhiều bê bối suốt thời gian hoạt động.

Năm 2019, khi scandal hộp đêm Burning Sun làm rúng động K-pop, Psy bất ngờ bị cuốn vào vòng nghi vấn. Tờ Hankyoreh và Dispatch khui chuyện Psy từng tham gia một bữa tiệc có mặt doanh nhân Malaysia Jho Low - nhân vật bị truy nã quốc tế. Dù cảnh sát không tìm thấy bằng chứng sai phạm, tên tuổi Psy cũng ít nhiều bị phủ bóng bởi scandal này.

Những năm gần đây, khi điều hành công ty P Nation, Psy tiếp tục đối mặt áp lực. Chuỗi concert mùa hè Summer Swag 2022 từng bị gián đoạn sau tai nạn lao động khiến một nhân viên tử vong. Korea Times chỉ trích P Nation về an toàn lao động lỏng lẻo, buộc Psy phải trực tiếp gửi lời xin lỗi và bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Ngay cả trong lĩnh vực âm nhạc, Psy khó được khán giả Hàn Quốc chấp nhận. Nhiều người cho rằng Psy là “nghệ sĩ một hit” dựa vào hình ảnh hài hước, khác xa các ngôi sao idol chuẩn mực. “Psy thành công toàn cầu, nhưng tại quê nhà, anh vẫn là nhân vật khó được công nhận như biểu tượng nghệ thuật”, Korea Herald bình luận.

Tất cả sự kiện này, cộng hưởng với vụ điều tra hiện tại, khiến hình ảnh Psy trong mắt công chúng Hàn xấu đi.

“Anh ta đã từng đại diện cho Hàn Quốc trên sân khấu thế giới, nhưng giờ lại dính đến thuốc hướng thần. Thật đáng xấu hổ”, “Anh ta đã quen với việc lách luật từ vụ nghĩa vụ quân sự. Không ngạc nhiên khi giờ lại dính tới chuyện thuốc men”, “Không ít nghệ sĩ ảnh hưởng bởi chất hướng thần, giờ lại đến lượt Psy, quá sốc”... khán giả bình luận.