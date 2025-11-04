Nhà máy điện hạt nhân Khabarovsk trên ảnh vệ tinh. Nguồn ảnh: planesandstuff trên X

Ảnh vệ tinh mới từ Severodvinsk cho thấy tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk xuất hiện toàn bộ kích thước lần đầu tiên. Bức ảnh do Vantor Tech và SkyFi cung cấp, được nhà phân tích quân sự Planesandstuff công bố.

Theo các đo đạc sơ bộ, con tàu có thể dài khoảng 135–140 mét và rộng khoảng 13,5 mét , xác nhận đây thuộc lớp tàu mang dưới nước cỡ lớn, được mô tả là nền tảng cho các ngư lôi không người lái Poseidon.

Hình minh họa tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk và hệ thống Poseidon. (Đồ họa thông tin của hisutton)

Khabarovsk được xem là một nền tảng cho ngư lôi Poseidon, vốn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và hoạt động ở tầm liên lục địa. Đây là một trong những dự án bí mật nhất của Hải quân Nga, phát triển trên cơ sở các giải pháp thiết kế của lớp tàu ngầm Borey.

Tính năng chính xác của tàu vẫn chưa được biết rõ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin chưa được xác nhận từ giới chuyên môn Nga, các thông số tạm thời được nêu gồm:

Chiều dài — khoảng 113 m ;

; Đường kính — hơn 10 m ;

; Choán nước — 10.000 tấn ;

; Vận tốc lặn — lên tới 30–32 hải lý/giờ (khoảng 56–59 km/h) ;

; Tầm hoạt động — vô hạn với độ tự chủ 90–120 ngày ;

; Vũ khí — có khả năng 6 bệ phóng đặc biệt của tổ hợp Poseidon; nhiều khả năng tàu còn được trang bị ống phóng ngư lôi thông thường để tự vệ.

Hệ thống Poseidon. Ảnh chụp màn hình từ video của Bộ Quốc phòng Nga

Sự xuất hiện của con tàu trong ảnh vệ tinh có thể cho thấy việc chuẩn bị cho thử nghiệm trên biển hoặc hoàn tất giai đoạn hoàn thiện thân tàu sau thời gian dài không hoạt động, theo nhận định của các nhà phân tích.

Trước đó có báo cáo rằng Nga đã hạ thủy Khabarovsk — tàu mang đầu tiên của ngư lôi Poseidon. Tuy nhiên, các đặc tính chi tiết vẫn không được công bố chính thức.