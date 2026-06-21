Lộ hiện xe Trung Quốc cao 1,2 mét, nặng chục tấn lặng lẽ di chuyển không người lái, né ‘ngon ơ’ chướng ngại vật, thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Từ lĩnh vực khai thác đến vận tải đường bộ, những chiếc xe tải thông minh này đang trở thành trợ thủ đắc lực cho các tài xế.

Khi nhấn nút một chiếc xe tải hạng nặng thông minh chạy bằng năng lượng mới của Trung Quốc, người ta không còn nghe tiếng gầm rú của động cơ. Thay vào đó, một giọng nói hướng dẫn nhẹ nhàng vang lên. Sau đó, chiếc xe cao gần 1,2 mét, nặng hàng chục tấn bắt đầu hoạt động. Vô lăng tự động xoay một cách mượt mà.

Tại một khu vực thử nghiệm ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, chiếc xe tải khổng lồ lặng lẽ lăn bánh khỏi vị trí, dễ dàng phát hiện chướng ngại vật và di chuyển tránh chúng một cách chính xác. Khi đến gần khúc cua, xe tự động điều hướng.

Trên đây là mô tả về chiếc xe tải hạng nặng thông minh thuộc đội xe đã được Tập đoàn Ô tô Thiểm Tây (SAHG) đưa vào vận hành thương mại. SAHG là một trong những doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép thử nghiệm lái xe tải thông minh.

Những năm gần đây, xe tải hạng nặng thông minh xuất hiện ngày càng nhiều trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của Trung Quốc như cảng, nhà máy, hầm mỏ, công trường xây dựng.

Theo báo cáo của GlobalData, số lượng xe tải tự lái đang hoạt động trên toàn thế giới đã tăng từ 2.080 chiếc vào tháng 7 năm 2024 lên 3.832 chiếc vào tháng 7 năm 2025. Trung Quốc đứng đầu thế giới với 2.108 xe.

Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc sở hữu một trong những thị trường vận tải đường bộ hàng đầu. Năm 2025, gần 43,3 tỷ tấn hàng hóa đã được vận chuyển bằng đường bộ trên khắp cả nước. Đằng sau mạng lưới logistics rộng lớn này là hàng chục triệu tài xế xe tải, những người đảm bảo hàng hóa được vận chuyển liên tục mỗi ngày.

Tuy nhiên, công việc lái xe đường dài luôn đi kèm với mệt mói và nguy cơ tai nạn luôn hiện hữu. Đó là lúc công nghệ lái xe thông minh phát huy vai trò, giúp các tài xế giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường và giảm bớt cằng thẳng khi lái xe.

Với việc xe được trang bị hệ thống tự lái thông minh, một người có thể điều phối cả một đội xe cùng lúc để bốc dỡ hàng. Tại các cảng, xe container không người lái đảm nhiệm việc chuyển tải container. Tại khu mỏ, xe tải không người lái có thể hoạt động suốt ngày đêm. Tại các khu công nghiệp, xe không người lái có thể sử dụng cho vận chuyển đường ngắn.

Mặc dù đã được đưa vào hoạt động thương mại, xe tải hạng nặng thông minh vẫn đang trong giai đoạn chuyển đổi từ thí nghiệm đến thương mại hóa quy mô lớn.

Việc mở rộng đường sá, phối hợp điều chỉnh quy định giữa các vùng miền, khả năng nhận thức và xử lý tình huống phức tạp của hệ thống vẫn cần được cải thiện hơn để công nghệ này thực sự đi vào phục vụ đời sống.

Theo People’s Daily