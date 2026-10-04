Lộ diện xe tăng không người lái Shturm trang bị khẩu pháo độc nhất

Một xe tăng robot tấn công đã xuất hiện tại cuộc tập trận của Lực lượng vũ trang Nga, đó chính là chiếc Shturm.

Xe tăng không người lái Shturm lần đầu tiên được trình diễn trước công chúng tại cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu Trung tâm-2026. Một video về tháp pháo và xe điều khiển của tổ hợp robot này đã được cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Hoạt động trên diễn ra tại thao trường huấn luyện Chebarkulsky ở vùng Chelyabinsk. Đoạn phim cho thấy quá trình nạp đạn cho khẩu pháo 125mm bằng hệ thống tự động.

Các thao tác của người điều khiển tổ hợp robot từ một xe chỉ huy khác cũng được thể hiện. Đoạn video cũng cho thấy các màn hình hiển thị tình hình xung quanh xe tăng robot cho kíp lái dễ quan sát.

Xe tăng robot Shturm ra mắt trong cuộc tập trận Trung tâm-2026.

Như đã đưa tin trước đó, hệ thống Shturm được chế tạo dựa trên khung gầm xe tăng T-72 và T-90. Năm ngoái, chiến xa không người lái này đã được trình diễn tại một triển lãm ở Nizhny Tagil.

Theo ghi nhận, nguyên mẫu này được trang bị pháo D-414 cỡ 125mm rút ngắn với 22 viên đạn và súng máy PKTM cỡ 7,62mm đồng trục.

Việc di chuyển và các hoạt động chiến đấu được điều khiển từ một trạm chỉ huy gắn trên khung gầm xe tăng, được trang bị thiết bị liên lạc di động có tầm hoạt động lên đến 3.000m. Điều khiển từ xa cho phép xe đạt tốc độ lên đến 40km/h.

Hệ thống Shturm có một số biến thể chiến đấu. Ngoài phiên bản mang pháo cơ sở, xe còn có thể mang theo bệ phóng bắn đạn nhiệt áp Shmel-M. Một biến thể khác được trang bị 2 khẩu pháo tự động 30mm 2A42, 1 súng máy PKTM và súng phun lửa RPO-2 đã được phát triển.

Ngoài ra, xe tăng tự hành Shturm có thể được trang bị bệ phóng cho 16 tên lửa nhiệt áp không điều khiển 220mm, có khả năng tấn công khu vực diện tích lên đến 25.000m2.