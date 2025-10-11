Lộ diện vương miện "Hoa Ban Tím" của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025

Ngày 10/10/2025, buổi họp báo công bố vương miện và vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông và người yêu sắc đẹp.



Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức, với sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam trong sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, đồng thời quảng bá giá trị văn hóa, du lịch, bản sắc dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Trưởng ban tổ chức Đàm Hương Thủy.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi không chỉ tìm kiếm tân Hoa hậu mà còn lựa chọn những "đại sứ văn hóa – du lịch", hội tụ trí tuệ, nhân ái và khả năng truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy – Trưởng BTC chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn cuộc thi góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, hiếu khách ra thế giới. Đây là sân chơi nhân văn, chuyên nghiệp, khuyến khích thế hệ trẻ tự hào, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc".

Tại họp báo, Ban Tổ chức chính thức ra mắt vương miện Hoa Ban Tím – phần thưởng dành cho tân Hoa hậu. Lấy cảm hứng từ đóa hoa ban giữa núi rừng Tây Bắc và hình tượng chim phượng hoàng, vương miện thể hiện sự hòa quyện giữa quyền năng, tình yêu và vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam.

Phần chân vương miện mô phỏng ruộng bậc thang uốn lượn, biểu trưng cho sự cần cù, trí tuệ và tinh thần hòa hợp với thiên nhiên. Những viên đá tím hồng chủ đạo tượng trưng cho tình yêu, niềm tin và bản lĩnh bền vững.

Phần công bố vương miện.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi, đại diện đơn vị thiết kế vương miện, cho biết: "Vương miện Hoa Ban Tím không chỉ là phần thưởng danh giá, mà còn là biểu tượng của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản văn hóa dân tộc và nghệ thuật chế tác đương đại. Chúng tôi mong chiếc vương miện sẽ lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khát vọng quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới".

Ngay sau lễ công bố vương miện, vòng Sơ khảo cuộc thi đã diễn ra với sự tham gia của dàn giám khảo gồm: Nhà sử học Dương Trung Quốc (giám khảo đặc biệt), NSND Lan Hương (Trưởng Ban giám khảo), TS nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương, nhà báo Ngô Bá Lục, Đại sứ Hòa bình Saleem Hammad cùng các giám khảo khách mời NTK Hà Duy, NTK vương miện Phan Thị Anh Thư...

Các thí sinh và ban tổ chức tại vòng sơ khảo và công bố vương miện.

Tại vòng sơ khảo, thí sinh trình diễn, giới thiệu bản thân và trả lời câu hỏi phỏng vấn. Nhiều thí sinh gây ấn tượng khi thể hiện nét đẹp đặc trưng dân tộc qua trang phục, phong thái và cách giới thiệu vùng miền mình sinh ra.

Sau vòng này, 30 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào "nhà chung" và tham gia 4 tập truyền hình thực tế được ghi hình tại Mộc Châu (Sơn La). Các thí sinh sẽ trải nghiệm, khám phá văn hóa địa phương, thực hiện dự án thiện nguyện và lan tỏa tinh thần du lịch xanh, du lịch cộng đồng.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy cho biết, hình thức truyền hình thực tế giúp "mỗi tập phát sóng trở thành một thước phim sống động quảng bá hình ảnh du lịch địa phương và văn hóa 54 dân tộc Việt Nam".

NSND Lan Hương ngồi giữa.

Chia sẻ tại họp báo, NSND Lan Hương – Trưởng Ban giám khảo nói: "Hiện nay có nhiều cuộc thi nhan sắc nhưng vẫn chưa đủ để tôn vinh hết vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam – từ tâm hồn, trí tuệ đến trái tim nhân hậu. Cuộc thi này đặc biệt ở chỗ thí sinh phải hiểu sâu về bản sắc của dân tộc mình, qua đó lan tỏa giá trị văn hóa đến cộng đồng và quốc tế".

Vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra tại Mộc Châu vào trung tuần tháng 11/2025.