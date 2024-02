Lộ diện trùm ma túy dưới vỏ bọc bà chủ vựa thu mua phế liệu

Ngày 4/2, Công an huyện Yên Thành ( Nghệ An ) cho biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công 2 đối tượng mua bán 48.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua tuyến cửa khẩu ở huyện Quế Phong về địa bàn huyện Diễn Châu để tiêu thụ.

2 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an).

Công an xác định đường dây mua bán ma túy này do Trần Thị Lan (SN 1962, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Được biết, Trần Thị Lan mở cửa hàng thu mua phế liệu để tạo vỏ bọc cho hoạt động buôn bán ma túy. Ngoài ra, Lan còn sử dụng người thân là anh em, họ hàng để tạo thành một đường dây mua bán trái phép chất ma túy khép kín.

Biết được thông tin, ngày 2/2 Trần Thị Lan sẽ thuê người vận chuyển một lượng ma túy lớn từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ nên lên kế hoạch để triệt phá.

Khoảng 17h ngày 2/2, tại quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, Nghệ An), Công an huyện Yên Thành phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an các huyện Quế Phong, Diễn Châu, Quỳ Hợp tiến hành bắt giữ thành công 2 đối tượng Trần Thị Lan và Nguyễn Thị Truyền (SN 1958, trú tại khối Trung Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong). Công an thu giữ tang vật là 48.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.