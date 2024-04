Nhìn lại năm 2023, du lịch Việt Nam đón hơn 108 triệu lượt khách nội địa, tăng 5,8% so với kế hoạch và 12,6 triệu lượt khách quốc tế, gấp 3,4 lần năm 2022. Trong năm 2024, Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế, và phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa, trở lại dấu mốc như trước dịch.



Theo ghi nhận dữ liệu trên công cụ tìm kiếm Cốc Cốc, số lượt người dùng tìm kiếm về các chuyến bay nội địa có xu hướng tăng vào dịp Tết (tháng 1-2) và dịp hè (tháng 5-8). Trong khi nhu cầu bay quốc tế thường rơi vào đầu năm (tháng 2-3) và cuối năm (tháng 10- 11).

Theo kết quả khảo sát, có hơn 50% đáp viên duy trì tần suất đi du lịch tối thiểu 1 lần/năm. Tuy nhiên, số liệu của năm 2024 cho thấy người Việt có xu hướng đi du lịch thường xuyên hơn, với tỷ lệ du lịch từ 3 lần/năm trở lên đạt 22,4% - con số cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, khảo sát cũng ghi nhận rằng người Việt dần lên kế hoạch rõ ràng hơn cho chuyến đi. Hơn 60% số đáp viên của năm 2024 cho biết họ đã có kế hoạch rõ ràng về thời gian du lịch, so với khoảng chỉ 44% của năm 2022. Cụ thể hơn, với du lịch trong nước, gần 1/ 2 đáp viên cho biết họ cần dưới 1 tuần để lên kế hoạch cho chuyến đi. Trong khi đó, 25% sẽ cần hơn 2 tháng để chuẩn bị cho chuyến du lịch nước ngoài của họ.

Mối quan tâm tới các địa điểm nước ngoài tăng lên đáng kể so với năm trước, tăng từ 14,1% lên 21,5%, dù số đông vẫn lựa chọn du lịch trong nước. Theo khảo sát đối đối với người dùng Cốc Cốc, Đà Nẵng - Đà Lạt - Hà Nội là top 3 điểm đến trong nước được yêu thích nhất.

Đà Lạt - được mệnh danh là "tiểu Paris", đã 3 năm liền nằm trong top 3 điểm đến. Trong khi Hà Nội từ vị trí #7 trong các năm trước đã “thăng hạng” vượt bậc trong bảng xếp hạng năm nay.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc - Nhật Bản - Mỹ là những điểm đến nước ngoài hấp dẫn nhất đối với người dùng, đặc biệt các điểm du lịch ở khu vực châu Á đang được quan tâm hơn cả.

Về điểm đến: Hai xu hướng chính được quan tâm nhất là điểm đến nổi tiếng với dịch vụ đầy đủ và kế tiếp là khám phá cảnh quan thiên nhiên với tỷ lệ xấp xỉ. Trong đó, du lịch biển vẫn luôn là #1 lựa chọn của người dùng trong 3 năm liên tiếp với gần 40% đáp viên yêu thích.

Về loại hình: Du lịch tham quan, khám phá và du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái là hai loại hình được ưa chuộng nhất bởi người Việt với ~50% lựa chọn.

Về tiêu chí lựa chọn: Tiêu chí quan trọng nhất đối với người đi du lịch là sự an toàn, kế đến là yếu tố thời tiết, khí hậu. Hơn 40% nữ giới cân nhắc review, đánh giá từ người trải nghiệm trước, trong khi chỉ 23% nam giới coi trọng yếu tố này. Tiêu chí này cũng được nhóm tuổi <25 đánh giá cao.

Về phương tiện di chuyển: Máy bay và xe khách/ xe du lịch là 2 lựa chọn phổ biến nhất, Trong đó, máy bay được ưu tiên di chuyển cho các chuyến du lịch nước ngoài/ dài ngày. Xe khách/ xe máy lại đặc biệt dành cho các chuyến du lịch ngắn ngày.

Lứa tuổi trẻ chi tiêu mạnh tay cho các chuyến đi

Người dùng cũng cho thấy sự yêu thích của họ đối với các dịch vụ bổ sung như ẩm thực, mua sắm… Theo đó, có thể thấy nữ giới tích cực hơn nam giới trong việc sử dụng các hoạt động bổ sung, tất cả các hoạt động thì đều có tỷ lệ nữ giới lựa chọn cao hơn nam giới. Đặc biệt là khám phá ẩm thực, tìm hiểu văn hóa lịch sử và mua sắm. Bên cạnh đó, khi xét theo tuổi, độ tuổi 18 - 24 tỏ ra hào hứng với tất cả các hoạt động hơn những nhóm tuổi còn lại.

Xu hướng du lịch dài ngày tiếp tục tăng lên qua các năm, gần ½ đáp viên khảo sát năm 2024 có dự định đi du lịch từ 5 ngày 4 đêm trở lên. Trong khi vào năm 2022, phần lớn đáp viên lựa chọn du lịch ngắn ngày thay vì dài ngày, thì năm 2024, tỷ lệ này đã đảo chiều. Đặc biệt, tỷ lệ đáp viên đi du lịch trong ngày đã giảm từ ¼ xuống chỉ còn 1/10.

Theo đó, mức chi tiêu trung bình của phần lớn người dùng là từ 2 - 5 triệu đồng cho mỗi chuyến đi. Lứa tuổi trẻ đặc biệt là 25 - 34 chi tiêu mạnh hơn với ~70% chi tiêu từ 5 triệu trở lên cho mỗi chuyến đi, trong khi lứa tuổi 35 - 44 thường hạn chế chi tiêu cho du lịch hơn. Với độ tuổi 45+ mức chi tiêu cho du lịch quay trở lại với mức ngân sách phổ biến ở khoảng 2 triệu - dưới 10 triệu.

Gần 70% đáp viên cho biết họ quan tâm nhiều hơn đến các chuyến du lịch tự túc trong khi số ít còn lại lựa chọn Tour qua các đại lý. Lý do quan trọng nhất là bởi những người du lịch tự túc thích một lịch trình tự do và có thể đi mọi nơi họ muốn. Trong khi đó, đối với những người chọn Tour, họ lại mong muốn cảm giác an toàn và tiết kiệm thời gian.