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Lộ diện TOP 12 địa phương có GRDP tăng trưởng 2 con số, cao nhất Việt Nam trong 9 tháng năm 2026: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 'vắng mặt'

Hoàng Nguyễn
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Trong chín tháng năm 2026, có 12 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố ghi nhận tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 10% trở lên. Quảng Ninh dẫn đầu cả nước với mức tăng 12,54%.

Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý III và chín tháng năm 2026, tăng trưởng GRDP hai con số tập trung chủ yếu tại các địa phương có nền tảng công nghiệp, quy mô sản xuất chế biến, chế tạo lớn. Hoạt động đầu tư, xuất khẩu và sự phát triển của khu vực dịch vụ cũng đóng góp vào kết quả tăng trưởng của các địa phương này.

Quảng Ninh đứng đầu danh sách với GRDP tăng 12,54%. Hà Tĩnh xếp thứ hai, đạt 12,36%, trong khi Hải Phòng đứng thứ ba với mức tăng 12,08%.

Bắc Ninh ghi nhận GRDP tăng 11,81%, đứng thứ tư trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng hai con số. Ninh Bình đạt 11,31%; Thái Nguyên đạt 11,24%; Hưng Yên đạt 11,22% và Khánh Hòa đạt 11,21%.

Bốn địa phương còn lại trong nhóm gồm Đà Nẵng với mức tăng 10,31%; Tây Ninh tăng 10,30%; Phú Thọ và Đồng Nai cùng đạt 10,01%. Khoảng cách giữa địa phương dẫn đầu và địa phương đứng cuối nhóm là 2,53 điểm phần trăm. Có tám địa phương đạt mức tăng trên 11%, trong đó ba địa phương tăng trên 12%.

- Ảnh 1.

Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính)

Kết quả tăng trưởng của các địa phương diễn ra trong bối cảnh GDP cả nước quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng, GDP tăng 9,01%.

Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế chín tháng, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62%. Khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35%.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,36% và đóng góp 33,85% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành xây dựng tăng 12,22%, đóng góp 8,23%. Ở khu vực dịch vụ, ngành vận tải, kho bãi tăng 11,03%; bán buôn và bán lẻ tăng 9,85%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,45%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,83%.

Tăng trưởng GDP Việt Nam quý III/2026 cao kỷ lục trong 4 năm trở lại đây, gần cán mốc 10%
Tags

tăng trưởng GRDP

quảng ninh

Bắc Ninh

GRDP

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