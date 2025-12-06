Lộ diện sedan siêu sang phiên bản 2026 của Toyota, Audi về VN hàng loạt

Toyota Century 2026: Sedan siêu sang giữ truyền thống, nâng cấp an toàn

Mẫu sedan siêu sang Toyota Century 2026 giữ nguyên thiết kế dài hơn 5,3 mét với phong cách sang trọng, cổ điển, đồng thời được nâng cấp mạnh về hệ thống an toàn.

Xe vẫn dùng truyền động hybrid: Động cơ V8 5.0L kết hợp mô-tơ điện, tổng công suất 425 mã lực, dẫn động cầu sau.

Toyota bổ sung gói an toàn Toyota Safety Sense thế hệ mới, hỗ trợ nhận diện phương tiện, người đi bộ, xe máy, tích hợp phanh tự động và can thiệp đánh lái khi cần, giúp tăng đáng kể khả năng bảo vệ hành khách.

Khoang nội thất vẫn giữ phong cách sang trọng với treo khí nén và hệ thống kiểm soát tiếng ồn, tuy nhiên thiết kế trong và ngoài không thay đổi nhiều. Giá bán phiên bản 2026 tại Nhật Bản cũng tăng đáng kể so với trước.

Audi đưa 7 mẫu xe mới về thị trường Việt Nam

Theo thông báo mới của Audi Việt Nam, hãng dự kiến ra mắt tới 7 mẫu xe mới trong năm 2026, trong đó đáng chú ý là hai mẫu thuần điện Q6 e-tron Sportback và S6 e-tron lần đầu được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Audi S6 e-tron (trắng) và Q6 e-tron Sportback.

Các mẫu khác gồm thế hệ mới của Q5, Q3 (SUV và Sportback), Q5 SUV, Q3 SUV và một mẫu chưa được công bố.

Đồng thời, Audi tiết lộ sẽ nâng cấp mạng lưới showroom, mở showroom đặc biệt nhất Đông Nam Á tại TP.HCM vào đầu 2026 và mở rộng sang một số tỉnh thành để tăng độ phủ và dịch vụ hậu mãi.

Hãng đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 30% năm tới, kỳ vọng thu hút khách hàng tìm xe sang mới, đồng thời phản ánh xu hướng xe điện và đa dạng hoá sản phẩm của thương hiệu tại Việt Nam.

VinFast mở rộng nhà máy tại Tamil Nadu, chuẩn bị sản xuất xe buýt và xe máy điện

VinFast và chính quyền bang Tamil Nadu vừa ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) phân bổ khoảng 200 ha đất tại khu công nghiệp SIPCOT, thành phố Thoothukudi, để mở rộng cơ sở hiện tại.

Ông Phạm Sanh Châu (trái), CEO Vingroup châu Á và ông Prabakaran Andi Saravanan, Phó Giám đốc Cục Đầu tư bang Tamil Nadu tại buổi lễ ký kết.

Hãng lên kế hoạch đầu tư 500 triệu USD nhằm phát triển dây chuyền chuyên biệt cho xe buýt điện, xe máy điện và mở rộng sản xuất ô tô điện. Đánh dấu tham vọng mở rộng danh mục sản phẩm và thâm nhập sâu vào thị trường đông dân như Ấn Độ.

Với nhà máy mới, VinFast kỳ vọng thúc đẩy nội địa hóa chuỗi cung ứng, phát triển dịch vụ hậu mãi và hạ tầng sạc, góp phần vào xu hướng giao thông xanh tại khu vực.

Suzuki "lột xác" phong cách xe ga 125cc

Một loạt hồ sơ kiểu dáng công nghiệp của Suzuki được công bố gần đây hé lộ mẫu xe tay ga 125cc hoàn toàn mới với thiết kế khác biệt: Mặt nạ trước góc cạnh, đèn pha sắc nét, thân xe dập gân mạnh mẽ, đuôi xe thay đổi, yên và tư thế ngồi mới mang phong cách thể thao và “hung hãn” hơn hẳn dòng UY125 hiện tại.

Các chuyên gia và người dùng nhận định đây là nỗ lực trẻ hóa, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi ưa cá tính và khác biệt, khác với hình ảnh truyền thống, thực dụng thường thấy ở xe tay ga phổ thông.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức từ Suzuki về tên gọi, cấu hình hoặc thời điểm ra mắt, sự xuất hiện của bằng sáng chế đã tạo làn sóng kỳ vọng và thu hút sự chú ý mạnh từ cộng đồng yêu xe, đặc biệt trong phân khúc 125cc cạnh tranh.

*Tổng hợp từ nhiều nguồn