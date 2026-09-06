Apple được cho là đang phát triển một sản phẩm hoàn toàn mới, tích hợp công nghệ AI và có thể được hãng giới thiệu cùng iPhone 18 Pro Max.

Apple được cho là đang phát triển thế hệ AirPods có camera, mở rộng thiết bị này từ một phụ kiện nghe nhạc thành nền tảng cảm biến phục vụ các tính năng trí tuệ nhân tạo.

Thông tin thu hút sự chú ý sau khi một đoạn video giới thiệu tính năng bị phát hiện bên trong bản phát hành thử nghiệm macOS Tahoe 26.7. Trong video, người dùng đưa một cuốn sách lên trước AirPods. Hệ thống sau đó sử dụng camera trên tai nghe để nhận diện nội dung và kết hợp với Visual Intelligence nhằm xử lý thông tin.

Hình ảnh minh hoạ mẫu AirPods tích hợp camera, mở ra khả năng nhận diện vật thể và tương tác với AI. (Ảnh minh hoạ: @yankodesign)

Theo MacRumors, đoạn video cho thấy camera trên AirPods có thể cung cấp dữ liệu hình ảnh cho Visual Intelligence, qua đó cho phép Siri trả lời câu hỏi liên quan đến những gì người dùng đang nhìn thấy hoặc lưu lại thông tin để sử dụng sau.

Điểm đáng chú ý là Apple dường như không định biến AirPods thành một thiết bị chụp ảnh thu nhỏ. Camera được phát triển chủ yếu để giúp tai nghe "nhìn" và hiểu môi trường xung quanh, từ đó cung cấp thêm dữ liệu cho hệ thống AI.

Camera giúp AirPods "nhìn" thế giới xung quanh

Những thông tin được phát hiện trong mã nguồn macOS cho thấy mỗi bên tai nghe có thể được trang bị một cảm biến hình ảnh riêng. Hai camera có khả năng ghi nhận hình ảnh đồng bộ, sau đó chuyển dữ liệu cho hệ thống Visual Intelligence xử lý.

Một số đoạn mã còn cho thấy thiết bị có thể chụp các khung hình tĩnh định kỳ thay vì quay video liên tục. Ở chế độ chủ động, hệ thống có thể ghi nhận hình ảnh với độ phân giải 640 x 640 pixel và tạo ra ảnh xử lý ở mức 1.024 x 1.024 pixel. Trong khi đó, chế độ thụ động sử dụng hình ảnh có độ phân giải thấp hơn, phục vụ khả năng nhận biết môi trường trong nền.

Apple cũng được cho là đã tính đến tình huống AirPods bị che khuất. Mã nguồn cho thấy thiết bị có thể phát hiện những trường hợp góc nhìn bị cản trở và điều chỉnh quá trình xử lý hình ảnh. Các thuật toán hiệu chỉnh méo ống kính, hiệu chỉnh giữa hai camera và cảm biến chuyển động cũng xuất hiện trong hệ thống.

Điều này cho thấy camera trên AirPods không đơn thuần được bổ sung để chụp ảnh mà được thiết kế như một phần của hệ thống cảm biến, giúp thiết bị hiểu vị trí và những gì đang diễn ra trước mặt người dùng.

Siri có thể nhận diện vật thể và ghi nhớ thông tin

Trong đoạn video bị rò rỉ, Apple minh họa cách người dùng đưa một cuốn sách trước camera của AirPods. Visual Intelligence sau đó nhận diện vật thể và cho phép Siri lưu thông tin liên quan để người dùng truy cập về sau.

Cách tiếp cận này mở ra nhiều khả năng sử dụng. Người dùng có thể hướng ánh nhìn về một vật thể, địa điểm hoặc tài liệu rồi đặt câu hỏi với Siri mà không cần lấy iPhone ra khỏi túi.

Camera trên AirPods được cho là sẽ giúp thiết bị thu thập hình ảnh môi trường xung quanh để phục vụ khả năng xử lý bằng AI. (Ảnh minh hoạ: Shiftdelete)

Về bản chất, AirPods có thể trở thành một "đôi mắt" bổ sung cho Siri. Thay vì chỉ tiếp nhận âm thanh và câu lệnh bằng giọng nói, trợ lý ảo có thêm dữ liệu trực quan để hiểu ngữ cảnh.

Apple có thể tận dụng nền tảng này cho những tác vụ như nhận diện vật thể, đọc thông tin trên một tài liệu, ghi nhớ tên một sản phẩm hoặc cung cấp thông tin về địa điểm mà người dùng đang quan sát.

Mẫu AirPods tích hợp camera từng được nhắc đến với tên gọi AirPods Ultra trong các thông tin rò rỉ. Tuy nhiên, Apple chưa công bố sản phẩm này và cũng chưa xác nhận tên thương mại nói trên.

Mẫu thiết bị xuất hiện trong đoạn video của macOS được xác định với mã nội bộ B790. Bloomberg từng đưa thông tin Apple đang phát triển AirPods có camera và đề cập đến khả năng sản phẩm được đưa ra thị trường trong tương lai.

Tuy nhiên, các thông tin mới hơn cho thấy kế hoạch của Apple đã có sự thay đổi. Theo MacRumors dẫn thông tin từ Mark Gurman, mẫu B790 xuất hiện trong đoạn video có thể không còn được phát hành. Apple được cho là chuyển sang một thế hệ AirPods tích hợp camera mới với mã B798.

Do đó, những tính năng được phát hiện trong macOS Tahoe 26.7 nên được xem là bằng chứng về hướng phát triển công nghệ của Apple, thay vì cấu hình chính thức của một sản phẩm sắp bán ra.

Hiện Apple chưa công bố thời điểm ra mắt, giá bán hay tên gọi chính thức của mẫu AirPods tích hợp camera.