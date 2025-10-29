Lộ diện rõ điểm yếu lớn của Kẻ hủy diệt BMPT

Nhà sản xuất xe tăng Nga Uralvagonzavod (UVZ) vừa công bố đoạn phim mới về xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator đang hoạt động trên chiến trường.

Video quảng cáo nhằm mục đích làm nổi bật hỏa lực của phương tiện này, nhưng thay vào đó lại để lộ điểm yếu lớn sau khi người xem nhận thấy rung động rõ ràng ở hai khẩu pháo tự động 30 mm 2A42 trong quá trình bắn, làm dấy lên câu hỏi về độ chính xác và tính ổn định.

Chiếc Terminator được phát triển để hỗ trợ xe tăng trong môi trường đô thị và cận chiến - bị phát hiện thấy rung lắc dữ dội khi bắn khẩu pháo tự động, cho thấy khó khăn trong việc duy trì độ chính xác.

Đoạn phim đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Nga, nơi các nhà quan sát quốc phòng và chuyên gia quân sự mô tả cái mà họ mô tả là bản chất "điện ảnh, không phải chiến đấu" của video.

Andrey Tarasenko - một nhà nghiên cứu xe tăng, nhận xét: “Chiếc xe này đang khiến kẻ thù khiếp sợ bằng khẩu súng rung lắc và những lời lẽ khoa trương, vô nghĩa".

"BMPT đã không được sử dụng trong các trận chiến hơn một năm nay. Rõ ràng giống như chiếc T-72B3M duy nhất được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Arena, giờ nó đang bận rộn quay phim. Phần đỡ nòng pháo bổ sung đã bị thiếu - thiết bị giảm giật chỉ mang tính chất trang trí”.

Ông Tarasenko trước đây đã lưu ý rằng thiết kế vũ khí hiện tại của BMPT phản ánh tính thẩm mỹ hơn là ưu tiên chiến thuật.

"Ban đầu, BMPT được lên kế hoạch với 1 khẩu pháo, 1 súng phóng lựu tự động ổn định và 4 tên lửa Kornet trong một hộp bọc thép. Nhưng nó trông yếu ớt - tương tự như BMP-2. Vì vậy họ đã thêm khẩu pháo thứ hai để có vẻ ngoài đáng sợ hơn, bỏ súng phóng cùng với tên lửa Kornet".

Điểm yếu khi tác xạ của xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator được nhìn thấy rất rõ.

Terminator được phát triển vào đầu những năm 2000, với mục tiêu cung cấp một phương tiện chuyên dụng để bảo vệ xe tăng trong môi trường nguy hiểm cao.

Hai khẩu pháo 30 mm, hai bệ phóng tên lửa chống tăng Ataka và súng máy được thiết kế để kết hợp khả năng cơ động của một xe chiến đấu bộ binh với hỏa lực của xe tăng. Tuy nhiên việc thiếu hệ thống ổn định nòng pháo tiên tiến vẫn là một nhược điểm dai dẳng, làm suy yếu vai trò của nó như một phương tiện chiến đấu chính xác.

Theo UVZ, BMPT được trang bị hệ thống bảo vệ toàn diện, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và khả năng phát hiện mục tiêu rất tốt. Công ty cho biết xe được thiết kế để giao chiến với nhiều đối tượng cùng lúc, bao gồm bộ binh được trang bị vũ khí chống tăng và xe bọc thép hạng nhẹ.

Bất chấp những tuyên bố này, Quân đội Nga chỉ triển khai loại xe BMPT với số lượng hạn chế tại Ukraine. Các báo cáo từ thực địa cho thấy sự hoài nghi về giá trị thực tế của Terminator trên chiến trường, cho rằng nó không có khả năng hoạt động vượt trội so với xe tăng hoặc xe chiến đấu bộ binh hiện có.

Quân đội Ukraine đã phá hủy một số xe BMPT trong các trận chiến đấu. Dữ liệu do nhóm tình báo nguồn mở Oryx tổng hợp cho thấy Nga đã mất ít nhất 3 xe Terminator kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện vào tháng 2 năm 2022, trên tổng số chưa đến hai chục đơn vị được điều động ra mặt trận.

Pháo binh Ukraine đã phá hủy xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator hiếm có của Nga.

Sự hiện diện hạn chế của BMPT trên chiến trường có thể phản ánh những nghi ngờ sâu sắc hơn trong bộ chỉ huy Nga về tính hữu dụng chiến thuật của nó. Mặc dù được bọc thép dày, nhưng lại kết hợp những nhược điểm của cả xe tăng và xe chiến đấu bộ binh - thiếu pháo hạng nặng của MBT và tính linh hoạt của IFV.

Các nhà phân tích lưu ý rằng hệ thống vũ khí của BMPT, được lắp trên tháp pháo hở, vẫn dễ bị tấn công bởi máy bay không người lái hiện đại và vũ khí dẫn đường chính xác. Trong chiến tranh hiện đại, nơi thời gian phản ứng và độ chính xác quyết định sự sống còn, các vấn đề về rung động và ổn định của BMPT khiến nó gặp bất lợi.

Đoạn phim do UVZ công bố có thể nhằm tái khẳng định vai trò của phương tiện này trong các chương trình hiện đại hóa đang diễn ra.

Thay vào đó, nó nhấn mạnh những thách thức lớn hơn về công nghệ và khái niệm mà lực lượng mặt đất Nga đang phải đối mặt, nơi các hệ thống nổi bật thường không đáp ứng được yêu cầu trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Như một người quan sát đã viết khi phản hồi lại video, "Kẻ hủy diệt trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng nó được chế tạo để diễu hành và tuyên truyền - không phải để sử dụng trên chiến trường".