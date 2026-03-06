Lộ diện quốc gia rót hơn 1 tỷ USD vào Việt Nam, vượt Singapore, trở thành nhà đầu tư có tổng vốn FDI cao nhất trong 2 tháng đầu năm 2026

Báo cáo mới đây của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho biết, ﻿tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 28/02/2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 6,03 tỷ USD, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 620 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 3,54 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 61,5% về số vốn đăng ký.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 2,63 tỷ USD, chiếm 74,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 358,6 triệu USD, chiếm 10,1%; các ngành còn lại đạt 550,5 triệu USD, chiếm 15,6%.

Xét theo đối tác đầu tư, báo cáo cho biết, trong số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2026, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1,34 tỷ USD, chiếm 37,8% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Singapore 1,1 tỷ USD, chiếm 31,1%; Trung Quốc 522,8 triệu USD, chiếm 14,8%; Nhật Bản 171,0 triệu USD, chiếm 4,8%; Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) 143 triệu USD, chiếm 4,0%; Hoa Kỳ 85,6 triệu USD, chiếm 2,4%; Samoa 68,7 triệu USD, chiếm 1,9%.

Liên quan đến vốn đăng ký điều chỉnh, Cục Đầu tư nước ngoài cho hay, trong 2 tháng đầu năm 2026, có 180 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 1,99 tỷ USD, giảm 52,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4,16 tỷ USD, chiếm 75,2% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 392,7 triệu USD, chiếm 7,1%; các ngành còn lại đạt 979,7 triệu USD, chiếm 17,7%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 492 lượt với tổng giá trị góp vốn 499,5 triệu USD, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có 128 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 297,8 triệu USD và 364 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 201,7 triệu USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 244,7 triệu USD, chiếm 49,0% giá trị góp vốn; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt103,7 triệu USD, chiếm 20,8%; ngành còn lại 151,1 triệu USD, chiếm 30,2%.

Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam hai tháng đầu năm 2025 ước đạt 3,21 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của hai tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện﻿﻿ 2 tháng đầu năm các năm 2022-2026 (Tỷ USD). Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (BTC)



Trong đó, Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2,65 tỷ USD, chiếm 82,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 223,5 triệu USD, chiếm 7,0%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 119,2 triệu USD, chiếm 3,7%.﻿