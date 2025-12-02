HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lộ diện quốc gia ASEAN đầu tiên mua hệ thống phòng không BARAK MX

Sao Đỏ |

Vũ khí Israel trong đó bao gồm tên lửa phòng không đang được nhiều quốc gia Đông Nam Á lựa chọn.

Thái Lan mua hệ thống phòng không BARAK MX đầu tiên trong ASEAN - Ảnh 1.

Không quân Hoàng gia Thái Lan đã chọn hệ thống tên lửa phòng không BARAK MX từ Israel Aerospace Industries (IAI) như một phần trong kế hoạch nâng cấp khả năng bảo vệ căn cứ quốc gia theo chương trình Hệ thống phòng không tích hợp (IADS).

Thái Lan mua hệ thống phòng không BARAK MX đầu tiên trong ASEAN - Ảnh 2.

Hợp đồng mua sắm có giá trị 3,44 tỷ baht (khoảng 107 triệu đô la), bao gồm một khẩu đội BARAK MX hoàn chỉnh, khiến đây trở thành tài sản phòng không tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Thái Lan cho đến nay.

Thái Lan mua hệ thống phòng không BARAK MX đầu tiên trong ASEAN - Ảnh 3.

Theo thông báo chính thức, hệ thống BARAK MX được lựa chọn để chống lại các mối đe dọa trên không đang phát triển, bao gồm máy bay không người lái và tên lửa tầm xa.

Thái Lan mua hệ thống phòng không BARAK MX đầu tiên trong ASEAN - Ảnh 4.

Hệ thống phòng thủ tầm cao đến trung bình này sẽ thay thế các tổ hợp cũ và tăng cường khả năng bảo vệ nhiều lớp cho các vị trí chiến lược quan trọng.

Thái Lan mua hệ thống phòng không BARAK MX đầu tiên trong ASEAN - Ảnh 5.

BARAK MX do Tập đoàn IAI phát triển, là một hệ thống phòng không và tên lửa dạng module, tập trung vào mạng lưới, có khả năng đánh chặn nhiều mối đe dọa - từ máy bay và trực thăng đến tên lửa hành trình, UAV, và thậm chí cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Thái Lan mua hệ thống phòng không BARAK MX đầu tiên trong ASEAN - Ảnh 6.

Hệ thống này đã được thử nghiệm chiến đấu trong chiến dịch "Sư Tử Trỗi Dậy" của Israel vào tháng 6, nơi nó đã đánh chặn thành công nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran.

Thái Lan mua hệ thống phòng không BARAK MX đầu tiên trong ASEAN - Ảnh 7.

Trong một tuyên bố, Không quân Hoàng gia Thái Lan cho biết việc mua sắm BARAK MX phản ánh cách tiếp cận chủ động nhằm đảm bảo an ninh quốc gia trước các mối đe dọa trên không hiện đại:

Thái Lan mua hệ thống phòng không BARAK MX đầu tiên trong ASEAN - Ảnh 8.

"Không quân phải chuẩn bị cho những nguy cơ trong tương lai bằng cách mua sắm các hệ thống vũ khí hiện đại để tăng cường khả năng phòng không, hiện đang phải đối mặt với những hạn chế trong việc đối phó hiệu quả với các mối đe dọa mới nổi".

Thái Lan mua hệ thống phòng không BARAK MX đầu tiên trong ASEAN - Ảnh 9.

Quyết định đầu tư vào hệ thống HIMAD (Phòng không tầm trung đến tầm cao) của Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại ngày càng gia tăng trong khu vực.

Thái Lan mua hệ thống phòng không BARAK MX đầu tiên trong ASEAN - Ảnh 10.

Các quốc gia láng giềng như Campuchia và Myanmar đang triển khai các vũ khí tấn công tầm xa, bao gồm hệ thống tên lửa PHL-03 của Trung Quốc (tầm bắn 130 km) và tên lửa đạn đạo Hwasong của Triều Tiên (tầm bắn 300 - 700 km).

Thái Lan mua hệ thống phòng không BARAK MX đầu tiên trong ASEAN - Ảnh 11.

Sự phổ biến của máy bay không người lái, vũ khí tự hành và tên lửa hành trình càng làm tăng nhu cầu về các giải pháp đánh chặn đáng tin cậy.

Thái Lan mua hệ thống phòng không BARAK MX đầu tiên trong ASEAN - Ảnh 12.

Lục quân và Hải quân Hoàng gia Thái Lan cũng được cho là đang đánh giá hệ thống BARAK MX để mua sắm trong tương lai, có khả năng mở rộng việc sử dụng hệ thống này trên nhiều nền tảng để cung cấp mạng lưới phòng không tác chiến chung.

"Máy giặt người" chỉ nghe cũng đủ khiếp sợ: Nhà sản xuất khẳng định nó "thậm chí có thể rửa sạch tâm hồn"
Tags

Trung Quốc

myanmar

Không quân Hoàng gia Thái Lan

phòng không BARAK MX

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại