Lộ diện quán quân tăng trưởng GRDP quý 3/2026: Giữ vững ngôi vương tăng trưởng hai con số, vừa chạm dấu mốc lịch sử đầu tháng 9

Đây là kết quả nổi bật trong bối cảnh địa phương vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9.

Theo số liệu cơ quan thống kê thông báo, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Quảng Ninh trong quý III/2026 đạt 15,04%; tính chung 9 tháng đạt 12,54%. Quảng Ninh đứng thứ nhất cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP ở cả quý III và 9 tháng năm 2026.

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp địa phương giữ vị trí dẫn đầu về tăng trưởng GRDP quý III. Năm 2025, kinh tế Quảng Ninh tăng khoảng 12,88% trong quý III. So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng quý III/2026 của Quảng Ninh cao hơn 2,16 điểm phần trăm. Mức tăng 15,04% cũng vượt khá xa tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế địa phương trong những năm gần đây.

Đây là kết quả nổi bật trong bối cảnh Quảng Ninh vừa bước sang một giai đoạn phát triển mới, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9, đồng thời cho thấy đà tăng trưởng của nền kinh tế thành phố tiếp tục được duy trì ở mức cao. Theo bảng xếp hạng tốc độ phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn các tỉnh, thành phố, GRDP quý III của thành phố Quảng Ninh ước tăng 15,04%. Một số địa phương có mức tăng cao tiếp theo: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên...

Theo báo cáo của UBND thành phố về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV/2026, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của khu vực công nghiệp với việc có thêm 12 dự án trong lĩnh vực này đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dư địa đóng góp cho tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng vượt kịch bản, chủ yếu nhờ thu nội địa, trong đó thu tiền sử dụng đất đã vượt kế hoạch thu cả năm.

9 tháng năm 2026, UBND thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, để thúc đẩy giải ngân. An sinh xã hội được bảo đảm. Nhiều chính sách hỗ trợ như sữa học đường, sách giáo khoa miễn phí, xe bus đưa đón học sinh… được triển khai đạt kết quả tích cực.

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế thành phố 9 tháng năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 13% trong năm 2026, từ nay đến cuối năm, các ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó ưu tiên tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo có dư địa tăng sản lượng; đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch tại các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng năng lượng, tạo điều kiện để ngành than, điện duy trì sản xuất ổn định, gắn với bảo vệ môi trường; triển khai các giải pháp kích cầu, xúc tiến, quảng bá du lịch, duy trì đà tăng trưởng những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các ngành, địa phương rà soát, khai thác các nguồn thu mới, nguồn thu còn dư địa; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tư nhân, phát triển khoa học, công nghệ; đồng thời tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường. Các nhiệm vụ được triển khai quyết liệt, đồng bộ nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.