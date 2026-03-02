Thông tin này được trang The War Zone (TWZ) đăng tải.

Theo nhận xét, lớp phủ màu đen có thể giúp giảm tín hiệu radar của tên lửa, vật liệu tương tự như loại được sử dụng trên các tên lửa hành trình hiện đại khác, bao gồm cả AGM-158C LRASM.

Nhiều khả năng đây là bản hiện đại hóa trong khuôn khổ chương trình Tên lửa tấn công hàng hải Tomahawk (MST) của Hải quân Hoa Kỳ. Công việc không chỉ bao gồm cải thiện các đặc tính kỹ thuật mà còn mở rộng chức năng của tên lửa, đặc biệt là khả năng sử dụng nó để chống lại cả mục tiêu trên mặt đất và trên biển.

Theo thông tin hiện rò rỉ, phiên bản cập nhật được trang bị hệ thống dẫn đường đa chế độ, rất có thể bao gồm đầu dò hồng ngoại. Bên cạnh đó là kênh truyền dữ liệu hai chiều, cho phép hiệu chỉnh lộ trình trong khi bay, nhận dữ liệu mục tiêu mới và thậm chí hoàn toàn thay đổi mục tiêu sau khi phóng.

Chưa hết, phiên bản này còn được hé lộ bởi một bộ slide thuyết trình do Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hải quân (NAVAIR) công bố năm ngoái. Một trong các slide đề cập đến chương trình MST cùng với hình ảnh độ phân giải thấp của một tên lửa tối màu.

Một đặc điểm đáng chú ý khác là cánh cụp ngược. Thiết kế khí động học như vậy có khả năng cải thiện khả năng cơ động và làm giảm diện tích phản xạ radar, khiến các hệ thống phòng không khó phát hiện nó hơn.

Mỹ đã tấn công Iran bằng phiên bản tên lửa hành trình Tomahawk bí ẩn, có thể đây chính là Block V.

Ngày 28/2, Israel và Hoa Kỳ đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Iran. Washington đã sử dụng hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk.

Những đợt tấn công đầu tiên nhắm vào các mục tiêu liên quan đến giới lãnh đạo chính trị và quân sự cao nhất của đất nước. Đặc biệt, văn phòng của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã bị phá hủy, cũng như cơ quan tình báo, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các cơ cấu an ninh khác.

Mục tiêu chính thức của chiến dịch do Washington phát động là gia tăng áp lực lên Tehran để đạt được một thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân của Iran.

