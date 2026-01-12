CTCP Giấy Thượng Đình (UpCOM: GTD) vừa công bố bà Mai Huyền Trang vừa trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua vào 6.385.800 cổ phiếu, tương ứng 68,67% vốn điều lệ. Trước giao dịch, bà Trang không sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp.

Nữ cổ đông này mua GTD từ ﻿phiên đấu giá công khai toàn bộ 6.385.867 cổ phiếu thuộc sở hữu của UBND TP.Hà Nội. Theo kết quả công bố, đã có 2 nhà đầu tư trúng đấu giá, giá đấu giá thành công cao nhất là 216.000 đồng/cổ phiếu, giá thấp nhất là 134.000 đồng/cổ phiếu, mức đấu giá thành công bình quân 215.999 đồng/cổ phiếu.

Ước tính UBND TP.Hà Nội đã thu về khoảng hơn 1.379 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn.﻿ Số tiền bà Mai Huyền Trang phải bỏ ra cũng khoảng 1.379 tỷ đồng.

Trong khi đó, ﻿trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 9/1, giá cổ phiếu GTD ở mức 87.000 đồng/cp, tăng 54% so với 1 tháng trước. Tính theo giá trị thị trường, tổng giá trị số cổ phiếu GTD bà Trang ﻿đang nắm giữ là hơn 555 tỷ đồng, tương đương với việc nữ cổ đông "tạm lỗ" 824 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Giầy Thượng Đình tiền thân là xưởng X30 thuộc Cục quân nhu – Tổng cục Hậu cần, được thành lập từ năm 1957, chuyên sản xuất mũ cứng và dép cao su phục vụ quân đội.



Doanh nghiệp được chuyển đổi thành Công ty CP kể từ ngày 19/7/2016. Sau đó, kể từ ngày 16/12/2016, 9,3 triệu cổ phiếu của Giầy Thượng Đình giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán là GTD.



Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính đặt tại số 277, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội (nay là số 277, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội).﻿

Trải qua hơn 60 năm, Giày Thượng Đình hiện nay có thị trường xuất khẩu sang các nước EU, Châu Úc và một số nước Châu Á. Tuy nhiên, 5 năm qua, làn sóng hàng hiệu như Adidas, Puma, Nike,...đổ bộ Việt Nam, dấy lên cuộc tranh khốc liệt giữa các thương hiệu giày dép ngoại và hàng nội địa, khiên giày Giày Thượng Đình gần như bị lép vế hoàn toàn.



Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, doanh thu của Giầy Thượng Đình chỉ đạt 78,8 tỷ đồng - mức thấp nhất trong vòng 10 năm. Giá vốn và chi phí gia tăng mạnh khiến công ty lỗ ròng gần 13 tỷ đồng, cao gấp hơn hai lần so với mức lỗ năm 2023. Lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm đã vượt 67 tỷ đồng.﻿



Một trong những yếu tố đáng chú ý tại Giày Thượng Đình là quỹ đất của công ty như khu đất có diện tích 36.105 m2 tại số 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Khu đất rộng hơn 3,6 ha, sở hữu mặt tiền lớn trên trục Nguyễn Trãi, đồng thời nằm trong danh sách các cơ sở công nghiệp phải di dời khỏi nội đô theo chủ trương của TP.Hà Nội.﻿