Lộ diện nhiều người trúng 1 giải độc đắc và 2 giải an ủi xổ số miền Nam

Chiều 31-5, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra thêm nhiều khách hàng trúng giải độc đắc, giải an ủi vé số của 3 đài là TPHCM, Long An và Bình Phước.

Giải độc đắc của vé số TPHCM được đổi tại Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 30-5, giải độc đắc (dãy số 805808) được xác định trúng tại Tây Ninh.

Nơi bán trúng 16 vé là một đại lý vé số ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh; còn nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé TPHCM là đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM.

Đến chiều 31-5, thêm một khách hàng trúng độc đắc 4 vé TPHCM đã liên hệ với đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau để đổi thưởng 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải an ủi của vé số Long An trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ngọc Lịnh ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Long An và vé số TPHCM, giải an ủi của vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Lâm Đồng. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Linh Tý ở xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng.

Giải an ủi của vé số Long An trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Ngọc Lịnh

Giải an ủi của vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐLVS Linh Tý

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 31-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.