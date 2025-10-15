Lộ diện nhan sắc cô dâu nghìn tỷ trong đám hỏi nhà giàu Việt hot nhất lúc này!

Mặc dù kín tiếng hơn anh trai nhưng thiếu gia Phan Hoàng - em trai Phan Thành vẫn luôn nhận được sự quan tâm của netizen. Bên cạnh diện mạo điển trai, Phan Hoàng cũng được chú ý bởi chuyện tình yêu ngọt ngào cùng Khánh Linh - ái nữ tập đoàn BĐS nổi tiếng.

Mới đây nhất, theo những thông tin từ người thân phía nhà gái, Phan Hoàng và Khánh Linh đã tổ chức đám hỏi và sẽ chính thức tổ chức lễ vu quy vào ngày mai - 16/10.

Trên một số nền tảng mạng xã hội của bạn bè cô dâu, chú rể chia sẻ, đám hỏi của cặp đôi được tổ chức thân mật. Phía bên nhà Khánh Linh, cổng hoa được trang trí nổi bật, theo tone hồng chủ đạo - màu mà cô nàng yêu thích. Trong khi đó, nhà Phan Hoàng lại có phần tối giản hơn, chủ yếu trang trí phía bên trong biệt thự.

Phía nhà gái trang trí cổng chào bằng hoa tươi (Clip: Di Anh)

Đám hỏi của cặp đôi đã diễn ra tại tư gia nhà gái, được tổ chức thân mật (Ảnh: Quân)

Bên trong cũng được làm theo tone hồng - màu yêu thích của Khánh Linh

Nhà thiếu gia Phan Hoàng có phần kín tiếng hơn, không trang trí bên ngoài biệt thự (Ảnh: Di Anh)

Primmy Trương - vợ Phan Thành hé lộ một góc trang trí trong đám hỏi của em chồng

Được biết, sau khi làm lễ, cặp đôi cũng tổ chức một buổi tiệc tại khách sạn 5 sao ở Quận 1(cũ), TP.HCM. Không gian tiệc cũng được trang hoàng lộng lẫy, sử dụng hoa tươi chủ yếu và cũng lựa chọn các sắc độ hồng, trắng đúng theo sở thích của cô dâu.

Trong một số hình ảnh từ phía người thân nhà gái, cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi dành cho Khánh Linh - vợ thiếu gia Phan Hoàng. Khác với thường ngày thường xuất hiện với gương mặt mộc, tự nhiên, không trang điểm quá nhiều thì trong ngày trọng đại, Khánh Linh gây bất ngờ với visual xinh đẹp không tỳ vết khi diện áo dài, váy cưới.

Nhan sắc của Khánh Linh - vợ thiếu gia Phan Hoàng trong đám hỏi và buổi tiệc hôm nay

Tiểu thư tập đoàn BĐS nổi tiếng cũng thể hiện rõ vẻ hạnh phúc, rạng rỡ trên gương mặt. Không cần lựa chọn những bộ cánh quá “bling bling” nhưng Khánh Linh vẫn toát lên vẻ sang chảnh, cuốn hút, đúng chất trâm anh thế phiệt. Về phía Phan Hoàng, nam thiếu gia cũng nhận nhiều lời khen bởi vẻ ngoài điển trai, chững chạc.

Ngoài các hình ảnh được người thân chia sẻ, cặp đôi cũng vẫn luôn kín tiếng trong cuộc sống đời tư. Trên các nền tảng mạng xã hội của Phan Hoàng và Khánh Linh, cả hai đều chưa có cập nhật trong ngày vui của mình.

Thiếu gia Phan Hoàng đứng cạnh anh trai Phan Thành, diện áo dài khoe vẻ chững chạc, điển trai

Phan Hoàng sinh năm 1996, đã tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Mỹ và đang phụ giúp việc kinh doanh cho gia đình. Nam thiếu gia cũng là người sống kín tiếng, hạn chế đăng tải về đời tư. Cũng giống với anh trai Phan Thành, Phan Hoàng có những thú vui đắt đỏ như mê siêu xe hay chơi golf.

Nửa kia của Phan Hoàng là Nguyễn Khánh Linh (thường gọi là Ruby Nguyễn), là ái nữ tập đoàn BĐS ở TP.HCM, em gái thiếu gia Hoàng Việt (Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 1995).

Cặp đôi thiếu gia - tiểu thư này công khai hẹn hò vào ngày đầu tiên của năm 2023. Sau đó 1 năm, Phan Hoàng mới công khai hình chụp cùng bạn gái ở góc chính diện. Tương tự, Khánh Linh cũng lần đầu đăng ảnh nắm tay thiếu gia Phan Hoàng vào cuối tháng 2/2024.

Dù hiếm hoi mới đăng ảnh chung nhưng cặp đôi vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ, yêu mến từ cộng đồng mạng. Bởi cả hai được nhận xét là “môn đăng hậu đối”, có nhiều điểm chung và đều sở hữu visual đẹp trai, xinh gái.