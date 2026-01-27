Lộ diện nhà đầu tư bỏ ra 206 tỷ đồng mua 20% vốn của chủ hãng mì 2 con tôm với giá hơn 200.000 đồng/cp

Tháng 1/2026, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn tại CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket (UPCoM: CMN).



Cụ thể, Vinataba chấm dứt tư cách cổ đông lớn của CMN kể từ ngày 16/01, trùng với thời điểm kết thúc nhận phiếu đấu giá lô 960.000 cổ phiếu, tương ứng 20% vốn điều lệ CMN, thuộc kế hoạch thoái vốn của Vinataba.

Phiên đấu giá thu hút sự tham gia của 4 nhà đầu tư tổ chức trong nước, với tổng khối lượng đăng ký mua cao gấp 4 lần lượng chào bán.

Kết quả, một tổ chức trong nước đã trúng toàn bộ lô cổ phần, với tổng giá trị hơn 206,1 tỷ đồng, tương đương mức giá bình quân 214.697 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 80% so với giá khởi điểm 119.500 đồng/cổ phiếu.



Theo công bố mới nhất, đơn vị trúng đấu giá là CTCP Đầu tư SB Space Holding. Từ ngày 19/01, doanh nghiệp này chính thức trở thành cổ đông lớn của CMN, nắm giữ 960.000 cổ phiếu.

SB Space Holding được thành lập ngày 24/12/2021, đặt trụ sở tại đường Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TPHCM (trước đây là phường Võ Thị Sáu, quận 3).

Theo đăng ký kinh doanh, công ty hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn kim loại và quặng kim loại, song trên thực tế doanh nghiệp tập trung vào mảng đầu tư, quản lý và khai thác không gian văn phòng, hiện đang vận hành tòa nhà SB Space Building trên cùng tuyến đường.



Thời điểm thành lập, SB Space Holding có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Phan Tấn Thư (33%), ông Nguyễn Thanh Tuấn (33%) và ông Phan Duy Quang (34%), trong đó ông Quang giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Chỉ sau hơn 3 tháng hoạt động, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh lên 200 tỷ đồng vào tháng 3/2022. Đến tháng 3/2024, vị trí Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật được chuyển sang ông Nguyễn Thanh Tuấn, trước khi ông Từ Trung Thành đảm nhiệm chức vụ này từ tháng 12/2024.

Đối với Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket - chủ sở hữu thương hiệu mì ăn liền “2 con tôm”, sau thông tin Vinataba thoái vốn, cổ phiếu CMN lập đỉnh lịch sử 91.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 18/12 và vẫn thấp hơn khoảng 58% so với giá trúng đấu giá của SB Space Holding.

Sau đó, cổ phiếu CMN nhanh chóng điều chỉnh và đến phiên giao dịch ngày 26/01, thị giá còn 61.000 đồng/cổ phiếu.

Colusa - Miliket, tiền thân là Xí nghiệp Lương thực thực phẩm Colusa và Xí nghiệp Lương thực thực phẩm Miliket, được biết đến rộng rãi với hình ảnh bao bì giấy kraft và hai con tôm.



Dù không còn ở thời hoàng kim chiếm lĩnh 90% thị phần như thập niên 90, doanh nghiệp này vẫn duy trì tình hình tài chính lành mạnh, không vay nợ và duy trì tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt đều đặn từ 20-30% mỗi năm cho cổ đông.



Ngoài ra, doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng quỹ đất có vị trí thuận lợi. Đáng chú ý là khu đất rộng 2 ha tại đường Kha Vạn Cân (TP.HCM) với thời hạn thuê đến năm 2065 và khu đất hơn 8.590 m2 tại đường Tô Vĩnh Diện (Thủ Đức).



Dù phần lớn là đất thuê trả tiền hàng năm hoặc đang hoàn thiện pháp lý, đây vẫn là những lợi thế thương mại quan trọng khi đánh giá tiềm năng dài hạn của doanh nghiệp.﻿