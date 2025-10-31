Lộ diện nguyên mẫu J-36 thứ hai với hàng loạt thay đổi lớn

Trung Quốc vừa công bố nguyên mẫu thứ hai của máy bay hạng nặng J-36 thuộc thế hệ thứ sáu với những cải tiến đáng chú ý về thiết kế. Tin tức này được tờ The War Zone (TWZ) cho biết.

Những hình ảnh mới, có thể được chụp gần nhà máy chính của Tập đoàn hàng không Thành Đô, cho thấy chương trình J-36 đang được phát triển tích cực - nguyên mẫu thứ hai khác biệt đáng kể so với chiếc đầu tiên đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm công khai vào ngày 26 tháng 12 năm 2024.

Chiếc máy bay thứ nhất có vòi phun lõm vào thân trên, tương tự thiết kế được sử dụng trên Northrop YF-23, điều này làm giảm khả năng bị phát hiện và phù hợp với máy bay 3 động cơ cỡ lớn.

Trong khi đó nguyên mẫu mới có 3 vòi phun xả góc cạnh, tương tự như vòi phun đẩy hai chiều trên tiêm kích F-22. Điều này nhiều khả năng nghĩa là máy bay đã được trang bị hệ thống điều khiển vector, cho phép tăng khả năng cơ động và độ ổn định.

Các thiết kế không đuôi như J-36 thường có độ bất ổn cao, do vậy hệ thống này giúp bù đắp những thiếu sót và cải thiện khả năng điều khiển ở tốc độ và độ cao lớn.

Máy bay có thể chỉ sử dụng "van" điều khiển vector phía dưới, thay vì toàn bộ hệ thống hai chiều. Điều này cung cấp khả năng điều khiển bổ sung mà không ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc đuôi.

Thay đổi đáng chú ý trên tiêm kích tàng hình J-36.

Các cửa hút gió cũng đã có những thay đổi: trong khi ở nguyên mẫu đầu tiên, chúng có hình dạng giống với máy bay F-22 thì hiện tại lại thấy cạnh dưới cong về phía trước, đây là đặc điểm điển hình của tiêm kích tàng hình.

Khung gầm cũng được thiết kế lại. Thay vì phiên bản hai bánh đáp song song, một chân đế hai bánh với các bánh xe song song đã được lắp đặt. Mặc dù điều này đòi hỏi một khoang sâu hơn để lắp ráp khung gầm, nhưng cách bố trí này chiếm ít không gian hơn và đơn giản hóa thiết kế cửa.

Tất cả những thay đổi như vậy cho thấy chương trình J-36 đang trong giai đoạn thử nghiệm tích cực. Các kỹ sư liên tục đánh giá nhiều giải pháp thiết kế khác nhau, cố gắng đạt được sự kết hợp tối ưu các đặc điểm.