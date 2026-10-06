Lộ diện người đàn ông đăng tin 'Đại sứ du lịch Quảng Trị lây bệnh xã hội" cho 22 người

Người đàn ông cho hay trong lúc đang đi làm, ông nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn kèm hình ảnh hỏi về một thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến “Đại sứ Du lịch”.

Ngày 5/10, bà Lại Thị Yến Nhi (từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021) gửi đơn trình báo đến UBND xã Lao Bảo phản ánh việc một tài khoản Facebook đăng công khai nội dung có những thông tin không đúng và sử dụng cụm từ liên quan đến “Đại sứ du lịch 2021 Tân Thành”.

Cụ thể, thời gian qua, trên mạng xã hội tại Quảng Trị lan truyền hình ảnh một phụ nữ kèm thông tin cho rằng người này chơi pickleball và “lây bệnh cho 22 người”. Theo bà Yến Nhi, một tài khoản mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh từ trang Facebook cá nhân của bà để đăng kèm nội dung liên quan đến việc chơi pickleball và lây bệnh AIDS cho nhiều người. Thông tin sau đó được nhiều người chụp màn hình, chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.

Chia sẻ sự việc trên Báo Tin Tức, bà Lại Thị Yến Nhi khẳng định những thông tin trên là không đúng sự thật và cho rằng nội dung này ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, cuộc sống và công việc của bà. Bà cho biết bản thân không chơi pickleball, đã làm việc tại Đà Nẵng khoảng 6 năm và lâu nay không về Đông Hà, Quảng Trị để tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa.

Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021 cho rằng bài đăng trên mạng xã hội xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín cá nhân cô. (Ảnh chụp màn hình)

Đến sáng nay (6/10), thông tin trên Dân Việt, ông L.C.H (SN 1996, trú thôn Tân Thành, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), cho biết bản thân là chủ tài khoản Facebook có tên “Khun Win”. Ông H. thừa nhận hành vi sai trái, đã gỡ bỏ bài viết và gửi lời xin lỗi đến bà Lại Thị Yến Nhi.

Theo lời ông H. chia sẻ trên Dân Việt, trong lúc đang đi làm, ông nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn kèm hình ảnh hỏi về một thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến “Đại sứ Du lịch”.

Thấy chủ đề đang được nhiều người quan tâm, ông đã đăng một dòng trạng thái với nội dung mang tính câu view: “ĐỪNG QUAN TÂM đại sứ du lịch 2021 TÂN THÀNH - LB mô đó ĐI ĐÁNH PICK lấy sida cho cả bầy ...” nhằm tạo tương tác cho trang cá nhân.

Ông H. nói do bản thân chủ quan nên đã tiếp nhận thông tin khi chưa kiểm chứng đầy đủ nhưng đăng tải lên Facebook cá nhân. Hành động thiếu suy nghĩ này đã gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của bà Nhi.

Khoảng 2 giờ sau khi đăng tải, ông H đã chủ động gỡ bài viết. Sau đó, ông H đăng thông tin đính chính và xin lỗi bà Nhi, mong được tha thứ.

Được biết, Công an xã Lao Bảo đang xác minh nội dung đơn trình báo, làm rõ các thông tin liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.