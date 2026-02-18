Lộ diện mẫu xe Trung Quốc tiếp theo được sản xuất tại nhà máy Hưng Yên: SUV cho giới trẻ, thiết kế học theo Lamborghini Urus

Theo chia sẻ mới nhất của ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Tổng Giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam trên trang cá nhân, mẫu Omoda 4 (tên gọi cũ Omoda C3) được xem là sản phẩm tiếp theo dự kiến sản xuất trong nước, sau mẫu Jaecoo J5.

Mẫu xe này lần đầu được giới thiệu công chúng tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Thượng Hải 2025, nơi hãng mẹ Chery công bố định hướng thiết kế hoàn toàn mới cho dòng Omoda.

Theo đó, Omoda 4 được phát triển theo triết lý lấy cảm hứng từ “tàu vũ trụ”, hướng đến phong cách tương lai với các đường nét góc cạnh, sắc sảo. Trong hệ thống sản phẩm, xe thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ, nằm dưới hai mẫu Omoda 5 và Omoda 7.

Đại diện hãng cho biết mẫu xe được định vị chủ yếu dành cho nhóm khách hàng trẻ. Đáng chú ý, đội ngũ thiết kế đứng sau dự án có độ tuổi trung bình chỉ khoảng 28, phản ánh rõ định hướng trẻ hóa hình ảnh thương hiệu cũng như cách tiếp cận thị hiếu người dùng mới.

Về kích thước, xe có chiều dài khoảng 4.200 mm, rộng 1.760 mm, cao 1.570 mm và trục cơ sở 2.555 mm – thông số đặc trưng của phân khúc SUV đô thị hạng B, phù hợp nhu cầu di chuyển linh hoạt trong thành phố.

Ngoại hình Omoda 4 gây ấn tượng với phong cách “cyber-mecha” – ngôn ngữ thiết kế chịu ảnh hưởng từ robot trong manga Nhật Bản và các mẫu SUV hiệu suất cao. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED ban ngày mảnh đặt phía trên cụm đèn pha chính. Hai đèn pha bố trí thấp, nối liền bằng một mảng ốp đen bản lớn, bên dưới là hốc hút gió cỡ lớn với các thanh dọc tạo hình mạnh mẽ.

Thân xe sử dụng nhiều đường cắt xẻ táo bạo, hốc bánh vuông vức, lưới tản nhiệt kích thước lớn cùng dải LED mô phỏng tia sét – chi tiết nhận diện đặc trưng. Phía sau, đèn hậu LED cũng lấy cảm hứng tia sét, đặt trong mảng ốp đen hình chữ L kéo dài theo phương ngang, logo OMODA đặt trung tâm. Tay nắm cửa phẳng, cột C sơn đen và vòm bánh góc cạnh giúp tổng thể xe mang dáng dấp công nghệ cao.

Khoang nội thất tiếp tục theo đuổi chủ đề “phi thuyền”. Bảng điều khiển lấy cảm hứng từ buồng lái tàu vũ trụ, kết hợp các nút bấm cơ học và cụm đồng hồ kiểu máy bay chiến đấu. Điểm nhấn đáng chú ý là nút khởi động dạng flip-up – chi tiết thường thấy trên siêu xe – đi kèm vật liệu giả sợi carbon và hệ thống đèn viền nội thất, tạo trải nghiệm thị giác thiên về tương lai.

Hãng còn giới thiệu ghế ngồi phong cách “chỉ huy tàu vũ trụ” với thiết kế ôm người lái, kết hợp không gian buồng lái mang hơi hướng game thủ. Ngoài ra, xe dự kiến có nhiều tùy chọn màu sơn và phụ kiện cá nhân hóa.

Về vận hành, theo thông tin bước đầu, Omoda 4 có thể cung cấp nhiều cấu hình tùy thị trường. Phiên bản tiêu chuẩn nhiều khả năng sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số CVT mô phỏng 9 cấp, cho công suất khoảng 115 mã lực và mô-men xoắn 143 Nm – mức phù hợp nhu cầu di chuyển hằng ngày và tiết kiệm nhiên liệu. Trong tương lai, hãng không loại trừ khả năng bổ sung bản tăng áp hiệu năng cao.

Song song kế hoạch sản phẩm, liên doanh Omoda & Jaecoo tại Việt Nam cũng đang đẩy nhanh tiến độ nhà máy. Doanh nghiệp vừa tiếp nhận lô thiết bị sản xuất đầu tiên tại cảng Nam Đình Vũ (Hải Phòng), đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xây dựng cơ bản sang lắp đặt máy móc.

Lô hàng đầu tiên gồm 33 container với 125 kiện thiết bị rời, vận chuyển bằng đường biển từ Trung Quốc. Theo kế hoạch tổng thể, sẽ có khoảng 15 chuyến hàng được đưa về, tương đương 600 container với tổng thể tích khoảng 10.000 m³ thiết bị phục vụ dây chuyền sản xuất.

Việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, cùng kế hoạch bổ sung các mẫu xe mới như Omoda 4, cho thấy tham vọng mở rộng sản xuất và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa của liên doanh này tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.