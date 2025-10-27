Lộ diện iPhone 17 Pro Max màu hồng đẹp sang xịn, nổi bật hơn cả "Cam Vũ Trụ"

Mới đây, một hình ảnh đã xuất hiện và nhanh chóng gây sốt cộng đồng iFan, hé lộ một phiên bản iPhone 17 Pro Max với sắc hồng hoàn toàn mới lạ và vô cùng quyến rũ. Nếu đây là thiết kế và màu sắc chính thức, chiếc iPhone này chắc chắn sẽ làm hài lòng những tín đồ yêu thích sự tinh tế và độc đáo.

Theo đó, concept iPhone 17 Pro Max được chia sẻ trên trang Instagram @idg chuyên custom các đồ trang sức và cả các mẫu iPhone.

Đây không phải là màu hồng cánh sen chói chang mà là một tông màu hồng pastel, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và hiện đại. Màu sắc này đặc biệt hấp dẫn với những ai tìm kiếm một thiết bị công nghệ mang đậm dấu ấn cá nhân và phong cách. Nó cũng gợi nhớ đến những chiếc iPhone màu hồng trước đây (như iPhone 6S hay iPhone 13) nhưng với một sắc thái trưởng thành và cao cấp hơn.

Cụm camera sau vẫn giữ thiết kế vuông vức đặc trưng của dòng Pro Max, nhưng có vẻ như ba ống kính được bố trí trong một mảng màu tối tạo sự tương phản nổi bật với phần thân máy màu hồng.

Khung viền kim loại của máy cũng được phủ màu hồng đồng bộ với mặt lưng, tạo cảm giác nguyên khối và liền mạch. Điều này làm tăng thêm vẻ cao cấp và hoàn thiện cho thiết bị. Thiết kế phẳng của khung viền vẫn được duy trì, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn. Logo Táo khuyết được đặt ở vị trí trung tâm mặt lưng, tuy không quá nổi bật nhưng vẫn là điểm nhấn tinh tế trên nền hồng.

Trong những năm gần đây, Apple đã không ngại thử nghiệm với các tùy chọn màu sắc táo bạo và trẻ trung cho dòng sản phẩm của mình, đặc biệt là các phiên bản "thường" và "Pro". Tuy nhiên, một màu hồng ở phiên bản Pro Max cao cấp là điều ít được dự đoán.

Nếu hình ảnh này là một bản concept do fan tạo ra, nó đã làm rất tốt trong việc khơi gợi trí tưởng tượng về một chiếc iPhone Pro Max màu hồng thực thụ. Nếu đây là một rò rỉ từ chuỗi cung ứng, thì đây sẽ là một tin tức cực kỳ thú vị, cho thấy Apple đang muốn mang đến nhiều lựa chọn cá nhân hóa hơn cho người dùng dòng sản phẩm cao cấp.

Dù sao đi nữa, chiếc iPhone 17 Pro Max màu hồng trong hình ảnh này chắc chắn đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, cho thấy sức hút không thể chối từ của một thiết bị vừa mạnh mẽ về công nghệ, vừa đẹp mắt về thẩm mỹ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông tin chính thức từ Apple trong tương lai để xem liệu sắc hồng ngọt ngào này có thực sự xuất hiện trên iPhone 17 Pro Max hay không.