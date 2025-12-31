Những hình ảnh xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn công nghiệp Trung Quốc cho thấy một bệ phóng UAV sử dụng công nghệ điện từ. Dựa trên các dữ liệu và tài liệu kỹ thuật hiện có, hệ thống này được giới thiệu như một sản phẩm mang tính công nghệ cao, và hiện chưa có xác nhận hệ thống này đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng hoặc chính thức được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiếp nhận hay chưa.

Theo giới quan sát, hệ thống dường như đang trong giai đoạn lắp ráp, vận chuyển hoặc trình diễn. Việc thiếu các dấu hiệu nhận dạng sản phẩm công nghiệp quốc phòng cùng sự vắng mặt của những thiết bị hỗ trợ tác chiến, cho thấy bệ phóng này nhiều khả năng chỉ là một nguyên mẫu hoặc nền tảng trình diễn công nghệ cao, thay vì một khí tài quân sự đang hoạt động.

Tài liệu công khai mô tả đây là hệ thống phóng điện từ hoàn toàn bằng điện, vận hành dựa trên công nghệ động cơ tuyến tính. Toàn bộ bệ phóng được lắp đặt trên một xe moóc đường bộ hạng nặng nhiều trục, cho phép vận chuyển linh hoạt và triển khai tại nhiều địa điểm khác nhau. Đường ray phóng có cấu trúc mô-đun, gồm các đoạn thẳng có thể ghép nối, tạo chiều dài từ khoảng 20 đến 60 mét. Thiết kế này giúp hệ thống có thể vận chuyển bằng phương tiện hậu cần tiêu chuẩn mà không cần hạ tầng cố định.

Các thông số kỹ thuật được công bố cho phiên bản công suất cao cho thấy hệ thống có thể phóng tải trọng tối đa lên tới 2.000 kg, đạt tốc độ phóng khoảng 50 m/s, với lực đẩy cực đại vào khoảng 150.000 newton. Gia tốc tối đa được giới hạn ở mức 5 g, phù hợp với yêu cầu bảo đảm độ bền kết cấu cho UAV cỡ lớn và các tải trọng nhạy cảm. Mức tiêu thụ năng lượng cho mỗi lần phóng được cho là không vượt quá 2 kWh.

Với các thông số này, bệ phóng được đánh giá phù hợp cho UAV trinh sát hoặc tấn công cỡ lớn, UAV hạng nặng và các nền tảng không người lái không thể cất cánh từ đường băng ngắn.



Trong bối cảnh chiến lược rộng hơn, hệ thống này phản ánh xu hướng tập trung của ngành công nghiệp Trung Quốc vào việc mở rộng các phương thức triển khai hàng không không người lái, vượt ra ngoài sự phụ thuộc vào các sân bay cố định, thông qua những giải pháp phóng mô-đun và có khả năng cơ động cao.