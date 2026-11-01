Lộ diện dự án với hàng nghìn căn hộ giá siêu rẻ, từ 610 triệu đồng

Dự án này có nhiều tiện ích như trung tâm thương mại dịch vụ, nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em…

Thông tin từ Công ty cổ phần Đệ Tam cho biết, dự kiến từ quý 4/2026, công ty tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu chung cư DETACO Nhơn Trạch, có địa chỉ tại xã Phước An, thành phố Đồng Nai cho các Block chung cư trong giai đoạn tiếp theo.

Dự án Khu chung cư DETACO Nhơn Trạch (tên thương mại là Happy Home Phước An hoặc DTA City) là tổ hợp nhà ở xã hội và khu đô thị do Công ty Cổ phần Đệ Tam (DETACO) làm chủ đầu tư tại xã Phước An, thành phố Đồng Nai.

Dự án tọa lạc tại lô đất CC02, thuộc Dự án Khu dân cư xã Phước An (47,3 ha) với quy mô dự án 50.143m2. Công trình gồm 16 khối chung cư cao 5 tầng. Công trình có tổng cộng 2.192 căn hộ, với nhiều diện tích đa dạng, dao động từ khoảng 33 - 53m².

Hiện nay, công ty đã hoàn thành đưa vào sử dụng 4 Block chung cư. Trong năm 2026 và đầu năm 2027, công ty tiếp tục đưa vào sử dụng thêm 2 Block A2 và A4; 2 Block A5-A10 đang triển khai thi công để bàn giao dự kiến vào quý 4/2027 và đầu năm 2028. Các Block còn lại được tiếp tục triển khai theo tiến độ được phê duyệt.

Từ dự án chỉ tốn thời gian từ 5 - 10 phút để kết nối các trung tâm tài chính, ngân hàng trong khu công nghiệp và liền kề khu du lịch biển lớn nhất miền Nam.

Dự án bao gồm các tiện ích như trung tâm thương mại dịch vụ, nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em… Ngoài ra, dự án còn được hưởng các tiện ích nội khu của khu đô thị DTA City như: chợ truyền thống DTA, bệnh viện đa khoa Quốc tế DTA, trường mẫu giáo Quốc tế DTA, trường tiểu học Quốc tế DTA…

Giá bán căn hộ dao động tùy theo vị trí, diện tích, trung bình không vượt quá 18,5 triệu đồng/m². Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì và chi phí quản lý. Như vậy, nếu tính ở mức giá cao nhất, để sở hữu căn hộ tại dự án này, người mua cần bỏ ra ít nhất là 610 triệu đồng cho căn có diện tích nhỏ nhất và khoảng 980 triệu đồng cho căn có diện tích lớn nhất.

Công ty cổ phần Đệ Tam được thành lập năm 2003 với số vốn ban đầu là 2,5 tỷ đồng. Ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty đã nhanh chóng đi vào hoạt động và tiến hành đầu tư nhiều dự án với tư cách là chủ đầu tư và tham gia góp vốn trên địa bàn các quận huyện thuộc TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty là đầu tư phát triển dự án bất động sản và kinh doanh các sản phẩm bất động sản mà công ty đã phát triển.

Phát triển quỹ đất và phát triển các khu đô thị gắn liền với khu công nghiệp, hình thành phân khúc “Bất động sản Khu công nghiệp” được định hướng như một mũi nhọn quan trọng trong chiến lược phát triển của Đệ Tam. Công ty hiện đang sở hữu nhiều khu đô thị tại Tp. HCM, Phú Quốc, Bắc Ninh, Hà Nội và Quảng Ninh.