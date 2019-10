Lộ diện đoạn video xuất hiện nghi phạm sát hại dã man bảo vệ BHXH ở Nghệ An

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã công bố nhiều đoạn video clip có sự xuất hiện của đối tượng nghi vấn là hung thủ đã ra tay sát hại người bảo vệ Đặng Văn Thành (SN 1974, trú xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm bảo vệ Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu vào ngày 13/10 vừa qua.



Nhiều đoạn video clip thể hiện đường trốn chạy của kẻ thủ ác sau khi giết người bảo vệ. Cụ thể, sau khi giết bảo vệ thì kẻ thủ ác cướp đi chiếc xe máy dream của nạn nhân mang BKS: 37F2-0188 và lấy đi chiếc mũ bảo hiểm màu vàng.

Hình ảnh đối tượng nghi vấn là hung thủ đã giết hại dã man người bảo vệ ở Nghệ An.

Hung thủ này sau đó đã chạy xe máy ra gần khách sạn Mường Thanh Hoàng Mai (TX. Hoàng Mai) và vứt xe lại. Đối tượng này tiếp tục đi bộ ra bắt xe bỏ trốn ra các tỉnh phía Bắc.

Hiện cơ quan công an cũng đã trích xuất được một số đoạn video có sự xuất hiện của đối tượng nghi vấn này tại một bến xe ở Hà Nội.

Cơ quan công an đã đăng tải đoạn video này lên mạng xã hội để đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng trên thì báo về cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An.

Hình ảnh hung thủ cướp xe máy nạn nhân và đi khỏi hiện trường.

Trước đó, công an cũng đã ra thông báo truy tìm đối tượng trong vụ án này. Đặc điểm nhận dạng đối tượng này là nam giới, mặc quần áo màu sáng (dạng quần áo công nhân). Sau khi gây án thì đối tượng này bị thương.

Như đã đưa tin trước đó, vào đêm 13/10 rạng sáng 14/10, một đối tượng lạ mặt lén vào trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu rồi đập phá phòng thủ quỹ, phá két sắt của cơ quan để lấy trộm tiền.

Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu nơi xảy ra vụ án mạng.

Quá trình phá két sắt, bảo vệ Thành đến và phát hiện nên đã hô hoán. Lúc này, đối tượng trộm lao ra đuổi chém bảo vệ Thành rồi dùng gạch đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng cướp xe máy của bảo vệ Thành rồi bỏ đi khỏi hiện trường. Kẻ thủ ác không quên đóng cửa cổng coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến chiều 14/10, cơ quan chức năng đã tìm thấy chiếc xe máy này cùng chiếc mũ bảo hiểm màu vàng của nạn nhân được bỏ lại tại bãi đất trống ở TX. Hoàng Mai (Nghệ An).