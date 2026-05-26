Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Defence Industry. Được biết Lục quân Mỹ đã công bố thiết kế của cả hai ứng cử viên - Wolf do General Dynamics Land Systems đề xuất và Lynx được Rheinmetall Defense giới thiệu.

Đầu tiên, chiếc Wolf là một sản phẩm phát triển mới, có thể dựa một phần trên các giải pháp hiện có từ xe chiến đấu bộ binh ASCOD của General Dynamics European Land Systems.

Trong khi đó, Lynx được phát triển dựa trên thiết kế KF41 do Rheinmetall cùng với các đối tác từ Hungary và Ý sản xuất cho thị trường Hungary, Ý cũng như Ukraine, nhưng đã được sửa đổi đáng kể để đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

Cả hai xe đều có bố cục truyền thống và kíp lái gồm 2 người ngồi cạnh nhau, phía sau là khoang động cơ và hộp số. Khoang chở quân ở phần đuôi xe được thiết kế để chở 6 lính đổ bộ.

Bản vẽ các biến thể của xe chiến đấu bộ binh XM30 đầy triển vọng.

Theo bản vẽ, thay vì tháp pháo, XM30 có một module chiến đấu không người lái không xuyên qua thân xe, tích hợp pháo Northrop Grumman XM913 cỡ 50mm được phát triển riêng cho dự án này, sử dụng đạn 50×228mm. Pháo này được ghép nối với súng máy M240 cỡ 7,62mm tiêu chuẩn.

Phương tiện chiến đấu cũng có thể được trang bị thêm 1 súng máy hạng nặng Browning M2A1 cỡ 12,7mm trong module điều khiển từ xa trên nóc tháp pháo.

Vũ khí đi kèm được bổ sung bởi một bệ phóng đa năng dành cho tên lửa chống tăng dẫn đường thuộc dòng TOW, hoặc CCMS-H, hoặc dành cho đạn tuần kích.

Mức độ bảo vệ của lớp giáp chưa được tiết lộ, nhưng dự kiến sẽ rất mạnh mẽ và có tính module. Gói bảo vệ này bổ sung cho hệ thống phòng vệ chủ động Iron Fist của Elbit, vốn cũng được lựa chọn cho xe bọc thép M2A4ED1 Bradley.

XM30 là chương trình thứ 6 của Lục quân Mỹ kể từ những năm 1980 nhằm thay thế xe bọc thép Bradley, sau khi tất cả các dự án trước đó đều thất bại.

Dự kiến XM30 sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu những năm 2030, dần dần thay thế xe Bradley được nâng cấp trong các đơn vị chiến đấu. Theo kế hoạch, nguyên mẫu XM30 đầu tiên sẽ được chuyển giao để thử nghiệm ngay trong năm 2026.