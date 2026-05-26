HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lộ diện đầy đủ thiết kế xe chiến đấu bộ binh XM30 sẽ 'đẩy Bradley vào dĩ vãng'

Sao Đỏ
|

Tại Triển lãm Quốc phòng Michigan 2026 ở Detroit, Lục quân Mỹ đã giới thiệu các thiết kế xe chiến đấu bộ binh XM30 nhằm thay thế chiếc M2 Bradley.

Thiết kế xe chiến đấu bộ binh XM30 thế hệ mới sẽ thay thế M2 Bradley vào năm 2026 - Ảnh 1.

Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Defence Industry. Được biết Lục quân Mỹ đã công bố thiết kế của cả hai ứng cử viên - Wolf do General Dynamics Land Systems đề xuất và Lynx được Rheinmetall Defense giới thiệu.

Đầu tiên, chiếc Wolf là một sản phẩm phát triển mới, có thể dựa một phần trên các giải pháp hiện có từ xe chiến đấu bộ binh ASCOD của General Dynamics European Land Systems.

Trong khi đó, Lynx được phát triển dựa trên thiết kế KF41 do Rheinmetall cùng với các đối tác từ Hungary và Ý sản xuất cho thị trường Hungary, Ý cũng như Ukraine, nhưng đã được sửa đổi đáng kể để đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

Cả hai xe đều có bố cục truyền thống và kíp lái gồm 2 người ngồi cạnh nhau, phía sau là khoang động cơ và hộp số. Khoang chở quân ở phần đuôi xe được thiết kế để chở 6 lính đổ bộ.

Thiết kế xe chiến đấu bộ binh XM30 thế hệ mới sẽ thay thế M2 Bradley vào năm 2026 - Ảnh 2.

Bản vẽ các biến thể của xe chiến đấu bộ binh XM30 đầy triển vọng.

Theo bản vẽ, thay vì tháp pháo, XM30 có một module chiến đấu không người lái không xuyên qua thân xe, tích hợp pháo Northrop Grumman XM913 cỡ 50mm được phát triển riêng cho dự án này, sử dụng đạn 50×228mm. Pháo này được ghép nối với súng máy M240 cỡ 7,62mm tiêu chuẩn.

Phương tiện chiến đấu cũng có thể được trang bị thêm 1 súng máy hạng nặng Browning M2A1 cỡ 12,7mm trong module điều khiển từ xa trên nóc tháp pháo.

Vũ khí đi kèm được bổ sung bởi một bệ phóng đa năng dành cho tên lửa chống tăng dẫn đường thuộc dòng TOW, hoặc CCMS-H, hoặc dành cho đạn tuần kích.

Mức độ bảo vệ của lớp giáp chưa được tiết lộ, nhưng dự kiến sẽ rất mạnh mẽ và có tính module. Gói bảo vệ này bổ sung cho hệ thống phòng vệ chủ động Iron Fist của Elbit, vốn cũng được lựa chọn cho xe bọc thép M2A4ED1 Bradley.

XM30 là chương trình thứ 6 của Lục quân Mỹ kể từ những năm 1980 nhằm thay thế xe bọc thép Bradley, sau khi tất cả các dự án trước đó đều thất bại.

Dự kiến XM30 sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu những năm 2030, dần dần thay thế xe Bradley được nâng cấp trong các đơn vị chiến đấu. Theo kế hoạch, nguyên mẫu XM30 đầu tiên sẽ được chuyển giao để thử nghiệm ngay trong năm 2026.

Theo Defence Industry
Không ai nghĩ Vinfast làm được như vậy: Vào Ấn Độ khác gì lạc đến "vương quốc khổng lồ" - Sao họ vẫn thành công?
Tags

vũ khí

Ấn Độ

xe chiến đấu bộ binh XM30

Defence Industry

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại