Lộ diện công ty có nhân viên kiếm tiền giỏi nhất Việt Nam: Chỉ hơn 80 nhân sự, bình quân mỗi người mang về hơn 60 tỷ lợi nhuận từ đầu năm

CTCP Chứng khoán VIX đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2025, ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 3.222 tỷ đồng, tăng 482% so với quý 3/2024.

Trừ đi chi phí, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 của VIX đạt lần lượt 3.048 tỷ đồng và 2.449 tỷ đồng, cao hơn 9 lần con số so của quý 3/2024. Đây là khoản lợi nhuận quý cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của VIX.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu hoạt động của VIX đạt 6.178 tỷ đồng, tăng 378% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt 5.116 tỷ đồng và 4.123 tỷ đồng, tăng tương ứng 651% và 648%.

Tại ngày 30/9/2025, VIX có 84 nhân viên. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, bình quân mỗi nhân viên mang về cho VIX lợi nhuận trước thuế gần 61 tỷ đồng/﻿người, trung bình mỗi tháng gần 6,77 tỷ đồng/người.

Với con số này, VIX là doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế trên mỗi nhân viên cao nhất vượt qua cả SCIC, doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế trên nhân viên cao nhất năm 2024. Cụ thể, doanh nghiệp nhà nước này có lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 là 6.169 tỷ đồng, và có 242 nhân viên. Trung bình mỗi nhân viên mang về cho SCIC lợi nhuận trước thuế gần 4,25 tỷ đồng /người mỗi tháng.

﻿Mức lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi tháng trên mỗi nhân viên của Chứng khoán VIX và SCIC là những con số đáng kinh ngạc, vượt xa hầu hết các doanh nghiệp trên sàn.

Doanh thu, lợi nhuận của VIX chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh, tức là công ty tự dùng vốn của mình để đầu tư cổ phiếu và các tài sản tài chính khác. Đây là mảng hoạt động có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ khi thị trường thuận lợi, và 9 tháng đầu năm 2025 là một giai đoạn như vậy đối với VIX.﻿

Hoạt động tự doanh không đòi hỏi nhiều nhân sự. Một nhóm chuyên gia phân tích và giao dịch nhỏ nhưng hiệu quả có thể quản lý một danh mục đầu tư trị giá hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng. Khi các khoản đầu tư này tăng giá mạnh, lợi nhuận được tạo ra sẽ cực kỳ lớn so với chi phí nhân sự bỏ ra. ﻿

Còn SCIC không hoạt động như một doanh nghiệp sản xuất hay dịch vụ thông thường. Nhiệm vụ chính của họ là quản lý và tối ưu hóa phần vốn nhà nước tại hàng loạt doanh nghiệp lớn. Nguồn thu nhập của SCIC chủ yếu đến từ cổ tức và lợi nhuận được chia từ các doanh nghiệp mà họ đang nắm giữ cổ phần và lợi nhuận từ các thương vụ thoái vốn nhà nước thành công.﻿﻿

Các hoạt động này không đòi hỏi nhân viên bán hàng, marketing hay vận hành nhà máy. Do đó, SCIC dễ dàng tạo ra lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng với một bộ máy chỉ hơn 200 người.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIX đang giao dịch với mức giá 38.100 đồng/cp.﻿