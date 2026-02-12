Ảnh vệ tinh chụp hôm 9/2 cho thấy các phương tiện có khả năng thuộc hệ thống tên lửa Oreshnik, cũng như một số thiết bị và công trình mới xuất hiện tại địa điểm này trong những tháng gần đây, chúng trông giống như bệ phóng hoặc xe vận chuyển kiêm nạp đạn.

Cần nhớ lại rằng vào sáng 30/12/2025, Bộ Quốc phòng Belarus và Nga đã công bố hình ảnh cho thấy "việc đưa hệ thống tên lửa Oreshnik vào hoạt động chiến đấu" trên lãnh thổ Belarus.

Tuy nhiên, như các chuyên gia đã lưu ý, đoạn phim chỉ cho thấy 3 xe hỗ trợ và 1 xe an ninh, không có cảnh trình diễn bệ phóng tên lửa.

Tình hình phát triển khu vực sân bay Krychav-6 tính đến tháng 11/2025.

Vài ngày trước khi thông tin chính thức được công bố, các nhà phân tích người Mỹ trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân và cơ sở hạ tầng quân sự, dựa trên hình ảnh vệ tinh, đã xác định sân bay Krychav-6 cũ là địa điểm có khả năng nhất của tổ hợp Oreshnik, khi chỉ cách biên giới với Nga 4km.

Việc bố trí vũ khí gần vùng Smolensk của Liên bang Nga có lẽ cho thấy bản chất hoàn toàn mang tính biểu tượng của việc triển khai vũ khí trên lãnh thổ Belarus. Việc lựa chọn địa điểm triển khai được quyết định bởi các cân nhắc chính trị của Moskva, chứ không phải vì lợi ích quân sự.

Sau đó báo chí phát hiện ra rằng hình ảnh có thể đã được ghi tại một sân bay quân sự bỏ hoang gần Krychav. Bằng chứng là sự trùng khớp hoàn toàn giữa bố cục các tòa nhà được ghi lại và những gì có thể nhìn thấy trong ảnh vệ tinh được chụp trong vòng 6 tháng qua.

Tháng 8/2025, công tác xây dựng khẩn cấp bắt đầu tại địa điểm này, bao gồm việc phá dỡ một công ty sản xuất than củi tư nhân địa phương. Đến năm 2026, một số tòa nhà mới đã được xây dựng, và nhà ga cùng đường ray đã được khôi phục lại hoàn toàn.

Bệ phóng tên lửa Oreshnik tại sân bay Krychav-6.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất tại sân bay Krychav-6 cũ là việc xây dựng một cơ sở trung tâm trên vị trí đường băng, giống như một thị trấn quân sự nhỏ, có hàng rào bao quanh. Ở trung tâm là một quảng trường duyệt binh, nơi có lẽ đã quay một phần video chính thức của Bộ Quốc phòng Nga và Belarus.

Hai nhà chứa máy bay đang được xây dựng để chứa 6 phương tiện của tổ hợp. Hình ảnh cho thấy bóng đổ của các cấu trúc kim loại phía trên chúng.

Nhà chứa máy bay nhỏ hơn được thiết kế để chứa 3 phương tiện cùng loại, trong khi công trình lớn hơn, với không gian bổ sung cho phương tiện thứ tư, được thiết kế để chứa 3 phương tiện thuộc loại khác.

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 9/2/2026 cũng cho thấy khoảng 25 phương tiện quân sự các loại và kích cỡ khác nhau gần khu vực trung tâm, một số bờ đất và một tòa nhà riêng biệt, hiện chưa rõ mục đích sử dụng. Ngoài ra, 4 tháp với chức năng chưa được lắp đặt có thể nhìn thấy xung quanh chu vi khu quân sự.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng căn cứ này có thể là một cơ sở đánh lạc hướng hoặc dự phòng, trong khi vị trí chính của tổ hợp tên lửa nằm ở một địa điểm khác.