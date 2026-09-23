Lộ diện 3 doanh nghiệp muốn khai thác vàng tại tỉnh từng sở hữu mỏ có trữ lượng hơn 1 tấn

3 doanh nghiệp cùng nhắm tới quặng vàng tại 3 khu vực khác nhau ở Thái Nguyên.

Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công khai hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò quặng vàng của 3 doanh nghiệp tại các khu vực thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đô thị Vĩnh Phúc JSC đề nghị cấp phép thăm dò quặng vàng tại khu vực Khuổi Tấy, xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên. Khu vực này trước đây thuộc xã Liêm Thủy, huyện Nà Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Trong khi đó, Công ty TNHH Khoáng sản Phương Đông GROUP đề nghị thăm dò quặng vàng tại khu vực Khuổi Ngọa, xã Bằng Vân, tỉnh Thái Nguyên. Theo thông báo, khu vực này trước đây thuộc xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Hồ sơ thứ ba do Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và vận tải Thái Nguyên đề nghị cấp phép thăm dò quặng vàng tại khu vực khoáng sản vàng Nà Pò, xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên. Khu vực này trước đây thuộc xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Đối với cả 3 hồ sơ, thời gian tiếp nhận và thông báo công khai về hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân khác là 8 ngày làm việc, kể từ ngày 14/9/2026.

Việc công khai hồ sơ là một bước trong quy trình lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản; không đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thăm dò.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khu vực Tây Bắc nước ta có tới 40 mỏ vàng với tổng trữ lượng gần 30 tấn vàng.

Sau sáp nhập với Bắc Kạn, Thái Nguyên hiện là một trong những tỉnh sở hữu nhiều mỏ vàng lớn nhất nhì Việt Nam.

Trước đó, Thái Nguyên có mỏ vàng ở khu vực Thần Sa - Khắc Kiệm (huyện Võ Nhai cũ) với trữ lượng thuộc diện lớn nhất nhì Việt Nam và mỏ vàng ở khu vực Trại Cau – Bồ Cu (Đồng Hỷ), trữ lượng khoảng 2.500kg. Còn trên địa bàn Bắc Kạn có tới 8 mỏ vàng, trong đó, mỏ vàng ở Tân An, Lương Thượng thuộc loại quy mô lớn với trữ lượng trên 1 tấn.

Theo đại diện Cục Địa chất và Khoáng sản, để khai thác các mỏ khoáng sản trong đó có vàng đã được phát hiện, Bộ Công Thương sẽ đưa vào quy hoạch theo Quyết định 866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2023 về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi đưa vào quy hoạch các mỏ khoáng sản, các doanh nghiệp sẽ đăng ký thăm dò và lựa chọn nhà đầu tư để khai thác. Trước khi khai thác, các đơn vị phải đánh giá tác động về môi trường và lên một bản thiết kế phương án khai thác.



