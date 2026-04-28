Lộ diện "3 con giáp may mắn nhất" tháng 3 Âm lịch

Theo tờ Liberty Times, tháng 3 Âm lịch mở ra những cơ hội bứt phá cho nhiều con giáp. Tuy nhiên, nếu xét về độ rực rỡ và viên mãn, có ba cái tên tiêu biểu nhất đã chiếm trọn "bảng vàng" ở ba phương diện quan trọng nhất của đời người: tài chính, sự nghiệp và tình duyên.

Tuổi Mùi: Đỉnh cao tài chính, tiền bạc rủng rỉnh

Đầu tiên, phải kể đến người tuổi Mùi - con giáp được mệnh danh là "vua tiền tệ" trong tháng này. Nhờ vào sự chiếu mệnh của các cát tinh về tài lộc, vận trình tài chính của tuổi Mùi có những bước tiến cực kỳ vững chắc.

Không chỉ dừng lại ở thu nhập từ công việc chính, các khoản thu ngoài luồng như đầu tư hay kinh doanh tự do cũng đổ về túi con giáp này một cách bất ngờ. Các đơn hàng sẽ đổ về dồn dập, thậm chí tuổi Mùi có thể thu hồi được những khoản nợ khó đòi từ lâu.

Hơn thế nữa, đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Mùi thực hiện các kế hoạch tài chính lớn, bởi khả năng sinh lời trong giai đoạn này là rất cao.

Tóm lại, chỉ cần tuổi Mùi biết quản lý chi tiêu và không quá chủ quan, ví tiền của con giáp này chắc chắn sẽ luôn dày cộm.

Mùi - Dần - Mão: Bộ ba con giáp "làm mưa làm gió" trong tháng 3 Âm lịch. Ảnh: pexels

Tuổi Dần: Khẳng định vị thế, sự nghiệp thăng hoa

Trong khi đó, nếu xét về phương diện công danh và quyền lực, tuổi Dần chính là cái tên uy quyền nhất. Sau những tháng đầu năm có phần trầm lắng, bước sang tháng 3 Âm lịch, vận trình sự nghiệp bắt đầu chuyển mình mạnh mẽ.

Chính nhờ tinh thần quyết đoán và sự xuất hiện của quý nhân, tuổi Dần dễ dàng vượt qua các thử thách khó khăn tại nơi làm việc. Hệ quả là những ý tưởng sáng tạo của con giáp này không chỉ được cấp trên đánh giá cao mà còn mang lại những hợp đồng giá trị cho tập thể.

Chính vì vậy, đây là cơ hội vàng để tuổi Dần khẳng định bản lĩnh, mở ra con đường thăng quan tiến chức thênh thang trước mắt.

Tuổi Mão: Đào hoa nở rộ, tình duyên viên mãn

Bên cạnh sự thành công về vật chất và danh vọng của hai con giáp trên, người tuổi Mão lại đón nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào ở phương diện tình cảm. Trong tháng 3 Âm lịch này, vận đào hoa của tuổi Mão đỏ rực như hoa mùa xuân, giúp con giáp này trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Đối với những người còn độc thân, các cuộc gặp gỡ tình cờ sẽ là cầu nối giúp con giáp này tìm thấy "nửa kia" đích thực của mình.

Mặt khác, với những ai đã có đôi có cặp, sự thấu hiểu và sẻ chia sẽ giúp mối quan hệ càng thêm gắn kết, mặn nồng.

Tuy nhiên, tuổi Mão cũng cần tỉnh táo để không rơi vào những mối quan hệ mập mờ, hãy chọn lọc người thực sự trân trọng mình.

Có thể nói, sự dịu dàng và tinh tế vốn có của tuổi Mão chính là chìa khóa giúp con giáp này gặt hái được hạnh phúc trọn vẹn trong tháng này.

(Theo Liberty Times)