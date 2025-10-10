Lộ clip Hoa hậu Thuỳ Tiên xuất hiện, được bà Phạm Kim Dung ôm khóc?

Tính đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã bị tạm giam tầm 5 tháng, cơ quan chức năng chỉ cập nhật những diễn biến mới chứ nàng hậu không lộ diện. Cho đến mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên gặp lại bà Phạm Kim Dung - CEO Sen Vàng.

Trong clip, Thùy Tiên xuất hiện giản dị, khuôn mặt không son phấn còn bà Phạm Kim Dung cùng chồng là đạo diễn Hoàng Nhật Nam vừa nhìn thấy đã xúc động, ôm cô bật khóc. Hình ảnh này nhanh chóng gây xôn xao, bàn tán, chỉ trong vài giờ, clip đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn bình luận và chia sẻ trên các nền tảng xã hội.

Nhiều người cho rằng đây chính là những khoảnh khắc mới được ghi lại. Tuy nhiên, thực tế đoạn clip này đã xuất hiện trước đó rất lâu, trước khi vụ việc liên quan đến kẹo Kera nổ ra. Hiện tại, vì cư dân mạng "đào lại" nên clip mới viral trên mạng xã hội và dẫn đến những hiểu lầm trên.

Lần gần nhất bà Phạm Kim Dung công khai nhắc đến Thùy Tiên là trong lễ cúng Tổ nghề vào tháng 9 vừa qua. Khi đó, vợ chồng bà đã tự tay dâng hoa, cầu mong Thùy Tiên sớm trở về. Còn Thuỳ Tiên, hiện cô vẫn khoá và ẩn hết các tài khoản mạng xã hội. Lần gần nhất Thuỳ Tiên xuất hiện là vào giữa tháng 5/2025.

Clip bà Phạm Kim Dung và Hoa hậu Thuỳ Tiên bất ngờ bị đào lại

Bà Phạm Kim Dung vừa nhìn thấy Thuỳ Tiên đã ôm khóc

Trong cuộc gặp gỡ này còn có đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Hoa hậu Thuỳ Tiên và bà Phạm Kim Dung từng có mối quan hệ rất thân thiết, gắn bó

Hồi tháng 5/2025, Hoa hậu Thuỳ Tiên vướng vào vòng lao lý khi bị khởi tố và bắt tạm giam. Ngay sau đó, công ty Sen Vàng ra thông báo chấm dứt hợp đồng quản lý với nàng hậu, đồng thời nhấn mạnh không liên quan đến bất kỳ hoạt động kinh doanh hay thương mại cá nhân nào của cô. Từ thời điểm ấy, bà Phạm Kim Dung gần như hạn chế nhắc đến Thuỳ Tiên.

Cho đến mới đây, khi trò chuyện với Hoa hậu Yến Nhi, "Bà trùm Hoa hậu" bất ngờ công khai nhắc đến Hoa hậu Thuỳ Tiên. Cụ thể, khi Yến Nhi kể về chuyện fan sắc đẹp tại Thái Lan đặt cho cô biệt danh là "Nong Yên" thì bà Phạm Kim Dung nói: "Như hồi xưa mọi người gọi Tiên là Nong Tiên". Ngoài ra, bà Phạm Kim Dung cũng dặn dò Yến Nhi chuẩn bị kỹ lưỡng, tham khảo phần hô tên và cách thể hiện của Thuỳ Tiên ở cuộc thi cách đây 4 năm. Đây là lần hiếm hoi trong 5 tháng qua bà Phạm Kim Dung chủ động nói về Thuỳ Tiên.

Bà Phạm Kim Dung tự tay chuẩn bị hoa, đại diện Thuỳ Tiên dâng Tổ nghiệp

Vừa qua VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt về tội "Lừa dối khách hàng", theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Cũng trong cáo trạng mới nhất, VKSND Tối cao đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với bị can Thuỳ Tiên. Thứ nhất, quá trình điều tra, cô thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và có nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt những năm qua. VKSND ghi nhận tình tiết "Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác" cho Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Cụ thể, vào năm 2022, Thuỳ Tiên từng được tặng Bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 ở lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Tuy nhiên, đến tháng 5/2025, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định tước bỏ danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên do "vi phạm pháp luật đến mức bị khởi tố". Quyết định này dựa trên quy chế giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.