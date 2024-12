Lộ cách tình báo Israel xâm nhập đầu não đồng minh của Iran

Người Li-băng nghe thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah phát biểu qua màn hình, ngày 3/11/2023. (Ảnh: AP)

Khi ẩn náu bên trong pháo đài của Hezbollah ở độ sâu 12m dưới lòng đất vào ngày 27/9, các trợ lý của thủ lĩnh Hassan Nasrallah đã giục ông chuyển đến địa điểm an toàn hơn. Theo thông tin tình báo mà Israel thu thập được và chia sẻ với các đồng minh phương Tây, ông Nasrallah đã gạt phắt đi. Theo quan điểm của ông, Israel không muốn một cuộc chiến tranh toàn diện.

Điều mà ông không hề biết là các cơ quan tình báo Israel đã theo dõi mọi động thái của ông trong nhiều năm.

Không lâu sau đó, chiếc máy bay chiến đấu F-15 của Israel thả hàng trăm kilogram thuốc nổ, phá hủy boongke khiến ông Nasrallah và các chỉ huy cấp cao khác của Hezbollah bị chôn vùi. Ngày hôm sau, thi thể của ông Nasrallah được tìm thấy trong tư thế ôm vị tướng cấp cao của Iran . Theo thông tin tình báo, cả hai người đều chết vì ngạt thở.

Cái chết của thủ lĩnh Hassan Nasrallah, người lãnh đạo lực lượng Hezbollah trong cuộc chiến chống lại nhà nước Israel suốt nhiều năm, là đỉnh điểm của chiến dịch tấn công kéo dài 2 tuần.

Chiến dịch kết hợp công nghệ bí mật với sức mạnh quân sự táo bạo còn bao gồm việc kích nổ từ xa hàng ngàn chiếc máy nhắn tin và máy bộ đàm mà Hezbollah sử dụng, ném bom dữ dội để phá hủy hàng ngàn tên lửa và rocket để ngăn nguy cơ tấn công Israel.

Đây cũng là kết quả của 2 thập kỷ nỗ lực của tình báo Israel nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn diện mà nhiều người cho rằng sớm muộn sẽ xảy ra.

Một cuộc điều tra của báo New York Times , dựa trên các cuộc phỏng vấn với 20 quan chức Israel, Mỹ và châu Âu hiện tại và trước đây, cho thấy mức độ sâu rộng mà các điệp viên Israel đã thâm nhập vào Hezbollah.

Họ tuyển những người có thể cài thiết bị nghe lén vào boongke của Hezbollah, theo dõi những cuộc gặp gỡ của một chỉ huy cấp cao và 4 tình nhân của ông, và gần như luôn có thể bám theo hoạt động của các nhà lãnh đạo lực lượng này.

Họ đã gặt hái được nhiều đột phá. Năm 2012, Đơn vị 8200 của Israel - tương đương với cơ quan an ninh quốc gia của đất nước - đánh cắp được một kho thông tin, bao gồm thông tin chi tiết về nơi ẩn náu bí mật của các lãnh đạo cùng các kho vũ khí tên lửa và rocket của Hezbollah.

Tuy nhiên, đơn vị này cũng có lúc gặp sự cố, như vào cuối năm 2023 khi một kỹ thuật viên của Hezbollah nghi ngờ về pin trong máy bộ đàm.

Đến tháng 9 năm nay, Đơn vị 8200 nắm được thông tin các đặc vụ của Hezbollah lo lắng về máy nhắn tin đến mức họ đã gửi một số máy đến Iran để kiểm tra.

Sợ hoạt động này sẽ bị lộ, các quan chức tình báo cấp cao của Israel thuyết phục Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh kích nổ, mở đầu chiến dịch với đỉnh điểm là vụ ám sát thủ lĩnh Nasrallah.

Cả thập kỷ mới có thể hồi sinh

Liên tiếp giáng những đòn chí tử vào Hezbollah tạo nên chiến thắng quan trọng để Israel cứu vãn thể diện sau khi bị Hamas tấn công bất ngờ vào ngày 7/10/2023, giết chết hơn 1.200 người và 250 người khác bị bắt làm con tin.

Những đòn giáng mạnh vào Hezbollah làm mất khả năng chiến đấu của một trong những kẻ thù lớn nhất của Israel và giáng đòn mạnh vào chiến lược của Iran ở khu vực. Sự suy yếu của trục kháng chiến do Iran lãnh đạo đã định hình lại bối cảnh ở Trung Đông, góp phần dẫn đến sự sụp đổ của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria.

Các đánh giá tình báo của Israel kết luận rằng Hezbollah sẽ mất nhiều năm, có thể hơn một thập kỷ, để có thể tái thiết sau khi hứng những đòn giáng nặng nề vừa qua. Đội ngũ lãnh đạo hiện nay của Hezbollah được đánh giá là có ít kinh nghiệm chiến đấu hơn nhiều so với thế hệ trước.

Tuy nhiên, các lãnh đạo mới của lực lượng này vẫn sẽ được thúc đẩy bởi mục tiêu: Xung đột với Israel.

"Hezbollah không thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và tài trợ từ Iran nếu không tham gia vào cuộc chiến chống lại Israel. Đó là lý do tồn tại của Hezbollah. Họ sẽ tái vũ trang và tái thiết. Chỉ là vấn đề thời gian”, tướng Shimon Shapira, cựu thư ký quân sự của ông Netanyahu, nhận định. Ông là tác giả của cuốn sách “Hezbollah: Between Iran and Lebanon”.