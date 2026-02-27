Lộ ảnh VinFast EC Van bản cửa lùa: Chưa rõ là xe thương mại hay AI, tăng sức cạnh tranh 'Su cóc'

Hình ảnh chiếc VinFast EC Van với cửa lùa bên hông đang được lan truyền trên mạng xã hội. Hiện chưa rõ chiếc xe trong ảnh là sản phẩm thực tế ngoài đời hay là sản phẩm từ AI. Lý do bởi phần cửa lùa có màu sơn lệch với phần còn lại của thân xe. Chưa kể, bức ảnh cũng cho thấy phần cửa khi đóng chưa được khít với thân xe.

Tất nhiên không loại trừ khả năng đây là hình ảnh xe thực tế ngoài đời, nhưng do đang trong quá trình thử nghiệm nên khâu hoàn thiện vẫn chưa được đồng bộ, dẫn tới màu sơn chênh lệch và cửa xe đóng chưa được khít.

Một khả năng khác được đặt ra là chiếc VinFast EC Van cửa lùa này được độ lại bởi một xưởng tư nhân, không phải xe chính hãng do VinFast tạo ra.

Trước đó, thông tin từ một số tư vấn bán hàng đại lý hồi tháng 1/2026, VinFast EC Van sắp có bản cửa lùa bên hông. Giá tạm tính của bản mới này là 325 triệu đồng. Thông tin này hiện chưa được VinFast xác nhận.

Cửa lùa từng là trang bị được nhiều người mong muốn có trên EC Van. Với cửa lùa ở bên hông, người dùng có thể dễ dàng bốc xếp hàng hóa lên xe hơn, thay vì chỉ sử dụng cửa cốp phía sau. Trong phân khúc xe van chở hàng, mẫu Eeco Van của Suzuki cũng đang dùng cửa lùa, giá 310 triệu đồng.

Hiện EC Van được phân phối với 2 bản, gồm bản tiêu chuẩn giá 285 triệu đồng và bản cao cấp hơn giá 305 triệu đồng có thêm điều hòa. Bởi đây là dòng xe van chở hàng, điều hòa có thể không cần thiết trong nhiều trường hợp để tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Về mặt kích thước, VinFast EC Van hiện có thông số tổng thể dài 3.767 mm, rộng 1.680 mm, cao 1.790 mm, trục cơ sở 2.520 mm.

Hiện VinFast EC Van chỉ có một hệ dẫn động, sử dụng động cơ điện công suất tối đa 40 mã lực, mô men xoắn cực đại 110 Nm, tốc độ tối đa 75 km mỗi giờ. Bộ pin dung lượng 17 kWh, tầm hoạt động 150 km mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 19,4 kW, thời gian sạc từ 10-70% trong 42 phút. Có tùy chọn bộ sạc di động công suất 3 kW để sạc tại nhà.