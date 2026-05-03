Lộ ảnh Suzuki Jimny mới chạy thử: Có chi tiết cho thấy đây là bản thuần điện, vẫn giữ chất offroad, dẫn động như e-Vitara

Sau nhiều lần thay đổi quan điểm về chiến lược điện hóa, Suzuki khiến giới mê xe chú ý khi xuất hiện hình ảnh được cho là nguyên mẫu Jimny chạy điện đang thử nghiệm trong điều kiện đường tuyết. Dù chưa có xác nhận chính thức, những chi tiết trên chiếc Suzuki Jimny cho thấy đây không đơn thuần là một bản nâng cấp thông thường.

Suzuki có thể sẽ phát triển một phiên bản Jimny hoàn toàn chạy điện, đảo ngược những tuyên bố trước đây về việc phản đối điện khí hóa mẫu xe địa hình cỡ nhỏ này. Kế hoạch phát triển sản phẩm mà Suzuki từng công bố cũng xuất hiện một mẫu xe trông rất giống Jimny điện. Ảnh: Suzuki

Trước đó vào năm 2023, Suzuki từng hé lộ kế hoạch phát triển một mẫu SUV địa hình thuần điện trong lộ trình sản phẩm tại châu Âu, với kiểu dáng vuông vức đặc trưng giống Jimny.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2024, khi ra mắt mẫu xe điện thương mại đầu tiên là Suzuki e-Vitara, Chủ tịch Toshihiro Suzuki lại khẳng định Jimny sẽ không bao giờ có phiên bản chạy điện. Theo ông, hệ thống pin và mô-tơ điện sẽ làm mất đi ưu điểm cốt lõi của mẫu xe là trọng lượng nhẹ, đồng thời khiến Jimny không còn giữ được bản sắc vốn có.

Một nguyên mẫu được phát hiện trong quá trình thử nghiệm đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Tuy nhiên, tính xác thực của bức ảnh vẫn đang chờ được kiểm chứng. Ảnh: @suzukgarage

Dẫu vậy, hình ảnh rò rỉ mới đây lại khiến câu chuyện rẽ sang hướng khác. Chiếc xe thử nghiệm được ngụy trang kín, nhưng vẫn để lộ một số chi tiết đáng chú ý như lưới tản nhiệt gần như bịt kín - đặc trưng quen thuộc của xe điện. Phần đầu xe cũng xuất hiện dải đèn LED định vị ban ngày dạng ngang, gợi ý rằng thiết kế có thể đã được tinh chỉnh.

Một điểm quan trọng là nguyên mẫu này vẫn sử dụng cầu trước dạng trục cứng, tương tự phiên bản động cơ đốt trong. Điều đó làm dấy lên kỳ vọng rằng nếu đây thực sự là Jimny chạy điện, mẫu xe này vẫn sẽ giữ được khả năng off-road đặc trưng thay vì đánh đổi hoàn toàn để lấy công nghệ mới.

Chiếc xe trong ảnh có cấu hình 4 cửa và vô-lăng bên phải, trùng khớp với phiên bản Jimny XL hiện đang được sản xuất tại Ấn Độ. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa biến thể điện sẽ chỉ bán tại một thị trường, bởi bản 4 cửa hiện nay cũng đã được xuất khẩu tới nhiều khu vực như Trung Đông, châu Phi hay Úc.

Phiên bản Jimny chạy điện có thể giúp mẫu xe này quay trở lại thị trường châu Âu và duy trì (hoặc thậm chí nâng cao) khả năng off-road của nó. Ảnh dựng đồ họa

Trong bối cảnh Jimny đã bị rút khỏi châu Âu vào giữa năm 2025 do các quy định khí thải khắt khe, một phiên bản thuần điện được xem là cơ hội để mẫu xe này quay trở lại thị trường. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế chung của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Hiện tại, Suzuki vẫn chưa xác nhận sự tồn tại của Jimny EV, cũng chưa công bố bất kỳ thông số kỹ thuật nào. Tuy nhiên, nếu dự án này là thật, nhiều khả năng xe sẽ sử dụng hệ dẫn động hai mô-tơ cho khả năng dẫn động bốn bánh, tương tự cấu hình trên Suzuki e-Vitara. Thách thức lớn nhất sẽ là duy trì các yếu tố off-road truyền thống như khả năng vận hành ở tốc độ thấp, độ linh hoạt của hệ thống treo và khả năng bảo vệ gầm xe.

Dù vậy, lợi thế của xe điện là mô-men xoắn đạt cực đại ngay lập tức, điều có thể giúp cải thiện đáng kể khả năng leo địa hình so với động cơ xăng 1.5L hiện tại. Vấn đề còn lại nằm ở việc Suzuki có thể cân bằng giữa công nghệ mới và "chất Jimny" quen thuộc hay không, bởi với người hâm mộ, đây vẫn là yếu tố quan trọng nhất giúp mẫu xe này giữ vững vị thế biểu tượng.