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Lộ ảnh minh tinh Vbiz ngang hàng với dàn sao quốc tế gây sốt: Visual vừa sang vừa sáng, diễn xuất xứng tầm hạng S

Thu Phong
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HÌnh ảnh của nữ diễn viên Việt này khiến khán giả không khỏi cảm thấy tự hào.

Mới đây, loạt poster của Tazza 4: The Song of Beelzebub đã chính thức được tung ra, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Tổng cộng có 2 poster phim và 11 poster nhân vật được công bố. Đáng chú ý, giữa dàn diễn viên quốc tế xuất hiện một gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả Việt, đó là nghệ sĩ Hồng Đào trong vai Chủ tịch Thảo. 11 nhân vật được giới thiệu lần này cũng chính là những cái tên sẽ cùng nhau làm nên hồi kết cho thương hiệu Tazza sau hành trình kéo dài suốt 20 năm.

Hồng Đào gây sốt khi xuất hiện trong Tazza 4: The Song of Beelzebub Bên dàn sao quốc tế - Ảnh 1.

Poster phim Tazza 4: The Song of Beelzebub (ảnh: Soompi)

Hồng Đào gây sốt khi xuất hiện trong Tazza 4: The Song of Beelzebub Bên dàn sao quốc tế - Ảnh 2.

(ảnh: Soompi)

Chứng kiến Hồng Đào, một nghệ sĩ Việt Nam xuất hiện ngang hàng cùng dàn sao quốc tế trong loạt poster chính thức, nhiều khán giả Việt không giấu được cảm giác tự hào. Đồng thời, sự hiện diện của nữ nghệ sĩ kỳ cựu cũng khiến người xem trong nước càng thêm mong chờ ngày bộ phim chính thức ra mắt.

Trong loạt poster, khán giả có thể nhận ra nhiều cái tên quen thuộc của màn ảnh châu Á. Nổi bật trong số đó là Byun Yo Han, nam diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc. Bên cạnh anh còn có Yoon Kyung Ho, gương mặt vừa gây chú ý mạnh mẽ khi đảm nhận vai nam thứ chính trong series Agent Kim Reactivated gây sốt toàn cầu vào mùa hè 2026.

Hồng Đào gây sốt khi xuất hiện trong Tazza 4: The Song of Beelzebub Bên dàn sao quốc tế - Ảnh 3.

(ảnh: Soompi)

Hồng Đào gây sốt khi xuất hiện trong Tazza 4: The Song of Beelzebub Bên dàn sao quốc tế - Ảnh 4.

(ảnh: Soompi)

Hồng Đào gây sốt khi xuất hiện trong Tazza 4: The Song of Beelzebub Bên dàn sao quốc tế - Ảnh 5.

(ảnh: Soompi)

Hồng Đào gây sốt khi xuất hiện trong Tazza 4: The Song of Beelzebub Bên dàn sao quốc tế - Ảnh 6.

(ảnh: Soompi)

Hồng Đào gây sốt khi xuất hiện trong Tazza 4: The Song of Beelzebub Bên dàn sao quốc tế - Ảnh 7.

(ảnh: Soompi)

Ngoài ra, Tazza 4: The Song of Beelzebub còn có sự góp mặt của Miyoshi Ayaka, mỹ nhân Nhật Bản nổi tiếng toàn châu Á với nhan sắc cuốn hút và thần thái thời thượng.

Đứng giữa một dàn diễn viên đáng chú ý như vậy, Hồng Đào vẫn tạo được dấu ấn riêng. Trong phim, nữ nghệ sĩ vào vai Chủ tịch Thảo, người đứng đầu một đế chế kinh doanh lớn, đồng thời là một mắt xích quan trọng trong ván bài sinh tử cuối cùng.

Ở poster nhân vật, Hồng Đào gây ấn tượng với visual vừa sang trọng, vừa sáng khung hình. Thần thái điềm tĩnh cùng ánh mắt sắc sảo giúp nhân vật Chủ tịch Thảo toát lên cảm giác quyền lực và khó đoán. Đặc biệt, khi đặt poster của Hồng Đào bên cạnh các diễn viên quốc tế, khí thế của nữ nghệ sĩ Việt cũng không bị lấn át.

Hồng Đào gây sốt khi xuất hiện trong Tazza 4: The Song of Beelzebub Bên dàn sao quốc tế - Ảnh 8.

(ảnh: Soompi)

Hồng Đào gây sốt khi xuất hiện trong Tazza 4: The Song of Beelzebub Bên dàn sao quốc tế - Ảnh 9.

(ảnh: Soompi)

Hồng Đào gây sốt khi xuất hiện trong Tazza 4: The Song of Beelzebub Bên dàn sao quốc tế - Ảnh 10.

(ảnh: Soompi)

Hồng Đào gây sốt khi xuất hiện trong Tazza 4: The Song of Beelzebub Bên dàn sao quốc tế - Ảnh 11.

(ảnh: Soompi)

Hồng Đào gây sốt khi xuất hiện trong Tazza 4: The Song of Beelzebub Bên dàn sao quốc tế - Ảnh 12.

(ảnh: Soompi)

Hồng Đào gây sốt khi xuất hiện trong Tazza 4: The Song of Beelzebub Bên dàn sao quốc tế - Ảnh 13.

(ảnh: Soompi)

Nói thêm về Tazza 4: The Song of Beelzebub, bộ phim xoay quanh dục vọng, sự đối đầu và hành trình báo thù giữa hai người bạn thân từ thời trung học là Jang Tae Young và Park Tae Young. Cuộc đời Jang Tae Young rơi xuống vực sâu sau khi bị Park Tae Young phản bội. Từ đây, anh lao vào một canh bạc nguy hiểm nhằm trả thù người bạn cũ.

Trong khi đó, Jang Tae Hee, chị gái của Jang Tae Young, trở thành chất xúc tác đẩy mối quan hệ giữa hai người ngày càng tăm tối. Kaneko cũng bị cuốn vào vòng xoáy báo thù, khiến ván bài cuối cùng trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

nguồn: Soompi

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