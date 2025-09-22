Lộ ảnh Mercedes-Maybach GLS bản mới: Tổng thể ít thay đổi, lưới tản nhiệt tinh chỉnh nhẹ

Mặc dù các mẫu SUV điện đang là tâm điểm chú ý, nhưng Mercedes-Benz vẫn không ngừng cải tiến các dòng xe khác. Mẫu GLC vừa ra mắt tại triển lãm ô tô Munich, nổi bật với lưới tản nhiệt phát sáng, sẽ là tiền đề cho các mẫu xe tương lai như C-Class. Tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu xe Mercedes-Benz sắp ra mắt đều được trang bị tính năng này, điển hình là Mercedes-Maybach GLS phiên bản nâng cấp.

Một số hình ảnh rò rỉ trước đây cho thấy GLS 580 dường như đã áp dụng kiểu lưới tản nhiệt truyền thống của Mercedes-Benz, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2026. Lưới tản nhiệt này gồm nhiều thanh ngang nổi bật, mang hơi hướng cổ điển và sang trọng hơn so với các thanh chrome dày trên GLS 450 và 580 hiện tại.

Mercedes-Maybach GLS bản mới trên đường thử với tổng thể không có nhiều thay đổi. Ảnh: Carscoops

Phiên bản Maybach GLS 600 từ trước đến nay luôn sở hữu lưới tản nhiệt độc đáo, và điều này sẽ được giữ nguyên trong bản cập nhật sắp tới. Các thanh lưới tản nhiệt vẫn được sắp xếp theo chiều dọc và mạ chrome. Thoạt nhìn, có vẻ như lưới tản nhiệt, với phần lõm hình chữ V đặc trưng có dòng chữ Maybach, không hề thay đổi. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy sự tinh chỉnh tinh tế trong thiết kế. Lưới tản nhiệt mới có hình dạng giống trái tim hơn, hai bên góc cạnh hơn, khiến cạnh dưới của lưới tản nhiệt ngắn hơn đáng kể. Điều này cũng được áp dụng trên GLS 580, dựa trên những hình ảnh rò rỉ từ tháng 6.

Bên cạnh lưới tản nhiệt, cụm đèn trên mẫu xe này có thể mang hình ngôi sao giống mẫu GLC thế hệ mới nhất. Trong khi đó, hình ảnh cho thấy đèn hậu không bị che chắn, Carscoop dự đoán có thể sẽ cập nhật ở các bản thử nghiệm tiếp theo.

Một chiếc Mercedes-Benz GLS bản mới từng bị bắt gặp hồi tháng 6/2025. Ảnh: Carscoops

Hình ảnh chụp tại Nurburging của phiên bản Maybach không cho thấy rõ bảng điều khiển. Nhưng các bức ảnh rò rỉ trước đó cho thấy GLS sẽ được trang bị màn hình kỹ thuật số cỡ lớn trải dài từ trái sang phải giống GLC.

Mercedes-Benz cũng có thể tăng thêm sức mạnh cho động cơ V8 4.0L tăng áp kép, hiện có công suất 550 mã lực. Đi kèm với đó, giá bán bản mới cũng được cho sẽ tăng lên.