Lộ ảnh Hyundai Santa Fe bản mới: Đầu xe thiết kế lại nhưng phần đuôi vẫn là ẩn số, nội thất thay đổi nhẹ

Hyundai đã quyết định thay đổi triệt để hình ảnh của mẫu Santa Fe thông qua phiên bản facelift 2027 với hy vọng thu hút lại sự chú ý từ khách hàng. Sự thay đổi được cho không chỉ nằm ở thiết kế ngoại thất mà còn cả tiến bộ về mặt kỹ thuật.

Điểm nhấn đầu tiên là đầu xe thiết lại toàn diện. Mặc dù lớp ngụy trang khá kín nhưng có thể thấy cụm đèn chính thu nhỏ và đèn LED ban ngày được đặt ở vị trí mới. Bức ảnh chụp xe chạy thử trên đường không cho thấy phần đuôi xe. Tuy nhiên, nhiều người kỳ vọng hãng xe Hàn Quốc sẽ thay đổi triệt để phía sau bởi đây là điểm nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhất.

Chiếc Hyundai Santa Fe facelift chạy thử trên đường và bức ảnh phác họa được thực hiện bởi phần mềm đồ họa.

Về vận hành, tất cả các phiên bản Santa Fe dùng động cơ tăng áp 2.5L sẽ không còn hộp số tự động ly hợp kép mà sẽ dùng hộp số tự động biến mô. Đây là tin vui cho những khách hàng từng phàn nàn về hiện tượng giật cục ở tốc độ thấp và những vấn đề về bảo hành. Đồng thời, cải tiến này cũng sẽ được áp dụng cho mẫu Hyundai Santa Cruz, vốn sử dụng chung hệ động lực.

Những hình ảnh nội thất cho thấy phần táp-lô được che chắn khá kỹ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể nhận ra màn hình trung tâm cỡ lớn, đặt nổi. Ngoài ra, nhiều người dự đoán nội thất xe cũng sẽ được nâng cấp.

Ảnh chụp khoang nội thất của Hyundai Santa Fe facelift cho thấy phần viền màn hình lớn hơn đáng kể so với phiên bản đang mở bán.

Với những thay đổi này, Hyundai kỳ vọng doanh số Santa Fe sẽ phục hồi, sau một khoảng thời gian chứng kiến sự sụt giảm không ngừng từ đầu năm 2025 dù đã bổ sung phiên bản động cơ hybrid.

Theo dự kiến, Hyundai Santa Fe facelift sẽ được ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Đây sẽ là một sự kiện đáng chờ đợi, không chỉ với những fan hâm mộ của thương hiệu xe Hàn Quốc mà còn với toàn thị trường SUV toàn cầu.