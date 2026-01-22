Lộ ảnh cưới nét căng của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng

Hôm nay (22/1), lễ cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng sẽ chính thức diễn ra. Trước giờ G, bộ ảnh cưới nét căng của cặp đôi đã được những thành viên trong ekip thực hiện hé lộ trên khiến netizen đứng ngồi không yên. Đây cũng là lần đầu tiên, công chúng được nhìn thấy những khoảnh khắc tình tứ của Phương Nhi và Minh Hoàng "full HD".

Theo hình ảnh được nhiếp ảnh gia đăng tải trên mạng xã hội cá nhân, Phương Nhi và Minh Hoàng thực hiện 2 bộ ảnh cưới theo những phong cách khác nhau. Phương Nhi diện váy cưới xinh đẹp như công chúa bên cạnh Minh Hoàng vô cùng lịch lãm và bảnh bao. Cặp đôi chụp ảnh giữa không gian đẹp như vườn cổ tích. Nhìn nụ cười của Phương Nhi, ánh mắt của Minh Hoàng cũng đủ cảm nhận được năng lượng yêu đương của cô dâu chú rể hot nhất hôm nay.

Phương Nhi gây chú ý bởi nụ cười vô cùng rạng rỡ bên chú rể Minh Hoàng (ảnh: Vu Manh Tuan)

Phương Nhi và Minh Hoàng như hoàng tử và công chúa trong ảnh cưới (ảnh: Vu Manh Tuan)

Đến bộ ảnh thứ 2 được Minh Hoàng và Phương Nhi yêu thích, chọn làm ảnh đại diện trên Instagram cá nhân lại mang phong cách khác. Cả hai mang cả chú "bạch mã" để tạo nên concept mới lạ, đang tạo trend trên MXH. Trong ảnh, Phương Nhi e ấp, nụ cười tươi rói bên cạnh chồng doanh nhân.

Phương Nhi đẹp dịu dàng khi bên cạnh Minh Hoàng (Ảnh: Antiantiart)

Cặp đôi thực hiện bộ ảnh theo phong cách mới lạ (Ảnh: Antiantiart)

Đây chính là ảnh "nét căng" được Minh Hoàng sử dụng làm avatar đôi với vợ(Ảnh: Antiantiart)

Phương Nhi cũng chọn bức ảnh này để công khai trước ngày cưới (Ảnh: Antiantiart)

Theo thông tin trong thiệp mời, hôn lễ của Phương Nhi và Minh Hoàng sẽ diễn ra vào 2 ngày 22/1, 23/1 tại khu resort biển cao cấp thuộc tập đoàn của gia đình chú rể. Cô dâu chú rể cũng đưa ra quy định trang phục theo phong cách màu sắc tươi tắn, nhẹ nhàng như hồng, xanh, trắng, xám, cam... Quy định riêng cho nam, nữ, 2 buổi tiệc cũng có 2 gam màu khác nhau. Danh sách khách mời hiện vẫn được giữ kín.