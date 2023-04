Lỗ 4,3 tỷ đồng sau 1 đêm bán nhà, người đàn ông kiện cả môi giới lẫn người mua và nhận cái kết đắng

Năm 2021, bà Lưu, sống ở Hàng Châu đã giao cho người bạn tên Châu giúp mình tìm mua một ngôi nhà cũ phù hợp. Thông qua một công ty môi giới, cô Châu tìm được một ngôi nhà rộng 55m2 đang được rao bán. Chủ nhà là ông Trần.



Ông Trần đã đồng ý ký hợp đồng mua bán nhà và bà Lưu đã thanh toán khoản tiền 6,8 tỷ đồng theo như thỏa thuận. Vài ngày sau, bà Lưu hoàn tất thủ tục chuyển nhượng nhà, thống nhất hôm sau sẽ bàn giao nhà. Tuy nhiên, sáng hôm sau, chính quyền sở tại đã thông báo tịch thu căn nhà mà ông Trần vừa bán theo chủ trương quy hoạch và sẽ được đền bù bằng một căn hộ khác có diện tích hơn 90m2.

Biết rằng ngôi nhà có thể được đền bù một món hời, ông Trần lập tức liên hệ với môi giới và bà Lưu nói rằng muốn hủy giao dịch mua bán căn nhà cũ. Bà Lưu đương nhiên từ chối.

Sauk hi thương lượng thất bại, ông Trần không những từ chối bàn giao nhà mà còn kiện bà Lưu và bên môi giới ra tòa án. Ông yêu cầu: Hợp đồng mua bán nhà với bà Lưu chấm dứt hiệu lực, bà Lưu phải thay đổi đăng ký quyền sử dụng bất động sản là căn nhà liên quan, ông Trần sẽ hoàn trả lại số tiền đã giao dịch là 6,8 tỷ đồng.

Trong phiên tòa, ông Trần nói rằng, theo chính sách quy hoạch, ngôi nhà của ông Trần sẽ bị phá dỡ, và có thể được đền bù bằng 1 ngôi nhà tái định cư rộng hơn 90m2. Tính theo giá mà ông Trần bán nhà cho bà Lưu, thì có thể thiệt hại tới hơn 3 tỷ đồng. Bà Lưu và môi giới biết ngôi nhà này nằm trong diện thu hồi những cố tính che giấu để trục lợi…

Bà Lưu trình bày tại tòa 3 điểm:

- Bà đã lớn tuổi, muốn tìm mua nhà nên nhờ môi giới tìm hộ. Ông Trần tự ý bán nhà, giao dịch này là sự tự nguyện của 2 bên.

-Thứ 2, tin tức về chuyện ngôi nhà nằm trong diện thu hồi, có thể bị phá bỏ đã được công bố từ lâu, ngay cả người ở quán nước cũng biết. Tại sao, ông Trần là chủ nhà lại không hề biết? Hơn nữa, bà Lưu đã thanh toán hết tiền nhà, làm thủ tục chuyển nhượng, thực hiện xong hợp đồng mua bán nhà.

- Thứ 3, do việc phá dỡ vẫn đang là dự kiến nên chưa xác định được liệu ngôi nhà có bị phá bỏ hay không, các cáo buộc của ông Trần là vô căn cứ.

Sau phiên tòa, những yêu cầu của ông Trần đều bị bác bỏ. Lý do tòa án đưa ra như sau, hợp đồng mua bán nhà giữa nguyên đơn và bị đơn đã được xác lập trên cơ sở tự nguyện và đã có hiệu lực. Thỏa thuận giữa ông Trần và bà Lưu về các điều khoản quan trọng như giá căn nhà, thời gian chuyển nhượng, bàn giao… đều dựa trên sự tự nguyện của 2 bên, do chính ông Trần đề xuất chứ không phải do bà Lưu và môi giới.

Sau khi kiểm tra khu vực quanh ngôi nhà liên quan đến vụ án, thẩm phán được biết rằng, tin đồn về việc phá dỡ nhà đã xuất hiện một thời gian dài. Ông Trần đã rao bán nhà ở nhiều công ty môi giới, vì thế ông đã có sự hiểu biết về các điều kiện cơ bản của một ngôi nhà trước để xác định giá nhà phù hợp. Mức giá của giao dịch không thấp hơn giá thị trường ở thời điểm đó.

Bà Lưu đã thanh toán đầy đủ tiền mua nhà như thỏa thuận trong hợp đồng, thủ tục chuyển nhượng đã hoàn tất, ông trần không chứng minh được việc giao nhà sẽ có những tác độg bất lợi, và rõ ràng là không công bằng. Do đó, khiếu kiện của ông Trần bị bác bỏ.