Lộ 2 SUV VinFast hoàn toàn mới: Kích thước lớn như VF 9, dáng góc cạnh kiểu Land Rover, có điểm gần giống VF 8 vừa ra mắt

Khôi Nguyên
|

Hai mẫu SUV thuần điện cỡ lớn của VinFast vừa xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp, bệ bệ ngang ngửa dòng VF 9. Cặp đôi sở hữu hai ngôn ngữ thiết kế riêng biệt, mở rộng dải tùy chọn cho phân khúc cao cấp.

Công báo sở hữu công nghiệp số mới nhất vừa cập nhật bản vẽ kiểu dáng của hai mẫu xe gầm cao hoàn toàn mới từ VinFast. Dựa trên hình ảnh phác thảo, cả hai đều thuộc phân khúc SUV cỡ lớn với kích thước tương đương dòng xe đầu bảng VF 9 hiện tại. Điểm đáng chú ý là hai mẫu xe đi theo hai phong cách thiết kế khác biệt.

Hai mẫu SUV cỡ lớn mới của VinFast được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Ảnh: NOIP

Mẫu đầu tiên sở hữu ngoại hình bệ vệ nhưng vẫn duy trì một số đường nét bo tròn mềm mại. Phần đuôi xe gây chú ý với cụm đèn hậu đặt trọn trong một mảng ốp lớn màu đen. Kiểu hoàn thiện này tương đồng với ngôn ngữ thiết kế trên dòng VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt hôm qua. Không loại trừ khả năng đây có thể là thế hệ nâng cấp toàn diện của VF 9.

Một trong hai mẫu có thể là VF 9 thế hệ mới. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Mẫu thứ hai sở hữu phom dáng vuông vức và góc cạnh hơn. Phong cách hình khối này gợi liên tưởng đến dòng xe địa hình Land Rover Discovery trước đây nhưng có kích thước lớn hơn, đồng thời mang dáng dấp như các dòng SUV cỡ lớn từ Mỹ.

Mẫu còn lại có cùng cỡ nhưng mang dáng góc cạnh vuông vức hầm hố hơn. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Thân xe của cả hai mẫu có vẻ đều sử dụng kiểu tay nắm cửa dạng ẩn tương tự VF 8 thế hệ mới. Bộ mâm cũng đều được thiết kế kín khí động học. Với khu vực mặt trước khép kín hoàn toàn, cả hai nhiều khả năng là xe thuần điện. Trước đó, từng rộ lên tin đồn rằng VinFast sẽ làm xe hybird dạng điện có động cơ xăng bổ trợ (EREV).

Có khả năng hai mẫu SUV này sẽ ứng dụng nền tảng khung gầm mới của VinFast. Nhờ kết cấu khung nhẹ hơn và công nghệ pin tối ưu hóa, tầm vận hành của xe được kỳ vọng vượt qua mốc 626 km của dòng VF 9 hiện tại. Dự đoán này có cơ sở khi phiên bản VF 8 mới vừa trình làng đã cải thiện đáng kể hiệu suất pin, đạt mức 500 km sau một lần sạc đầy.

Không gian nội thất của hai dòng xe mới có thể sẽ chia sẻ nhiều điểm chung với VF 8 thế hệ mới, nổi bật là cụm vô-lăng vát hai đáy, màn hình trung tâm 12,9 inch. Về mặt công nghệ, hệ thống an toàn chủ động ADAS có thể tiếp tục xuất hiện với các nâng cấp cải tiến, kết hợp cùng trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Nội thất mẫu SUV mới dự đoán sẽ có điểm tương đồng VF 8 trong thiết kế nhưng mang tiện nghi cao cấp hơn. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Động thái đăng ký kiểu dáng này cho thấy chiến lược phân tách dải sản phẩm rõ ràng của hãng xe Việt ở phân khúc cao cấp. Một mẫu xe sẽ tiếp tục tối ưu hóa cho mục đích sử dụng gia đình và đô thị tương tự VF 9 hiện hành, trong khi mẫu xe mang thiết kế vuông vức còn lại hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu di chuyển địa hình hoặc off-road nhẹ.

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

