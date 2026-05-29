Lithuania rào kín biên giới Nga bằng gần 1.000 xe bọc thép chở quân từ Patria

Bạch Dương
|

Xe bọc thép chở quân do Công ty Patria của Phần Lan sản xuất đã được Lithuania lựa chọn để phòng thủ biên giới.

Lithuania (Litva) sẽ mua 936 xe bọc thép chở quân phục vụ nhiều mục đích khác nhau từ Công ty Patria của Phần Lan, thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm LRT.

Việc mua sắm sẽ được thực hiện theo quyết định vừa được Hội đồng Quốc phòng Nhà nước phê duyệt. Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cho biết nước này dự kiến sẽ nhận được 300 thiết giáp đầu tiên vào năm 2030.

Ông Nauseda cũng nhấn mạnh một trong những yêu cầu quan trọng là phải nội địa hóa một phần sản xuất tại Lithuania.

Bộ trưởng Quốc phòng Robertas Kaunas làm rõ rằng các xe bọc thép chở quân mới sẽ không thay thế xe chiến đấu bộ binh Vilkas hoặc CV90, hiện đang trong quá trình mua sắm.

Xe tăng Patria Pasi XA-188 của Quân đội Estonia.

"Đây là một sự bổ sung, đây là những gì quân đội cần để có thể cơ động an toàn 20.000 binh sĩ trở lên đến và đi từ tiền tuyến. Điều này bao gồm các khả năng y tế, phòng không và công binh", ông Kaunas nói.

Theo lời vị Bộ trưởng, trước khi chọn thiết giáp của Công ty Patria làm nền tảng tối ưu, phía Lithuania đã phân tích các đề xuất từ một số nhà sản xuất khác.

Các cuộc đàm phán hiện đang được tiến hành để tổ chức sản xuất tại địa phương ở trên lãnh thổ Lithuania, hướng tới tỷ lệ nội địa hóa cao nhất có thể.

Điều đáng chú ý là nước láng giềng Latvia cũng đang tích cực mua xe bọc thép chở quân Patria và đã bắt đầu sản xuất phương tiện chiến đấu này trên lãnh thổ của mình.

Rõ ràng các quốc gia Baltic đang đẩy mạnh mua sắm vũ khí bởi nhận thấy nguy cơ từ Nga ngày càng lớn hơn. Họ dự định cùng những thành viên NATO khác thiết lập "vành đai sắt" tại biên giới Nga.

Theo Militarnyi
