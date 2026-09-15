Nhà chức trách Lithuania cho biết 1 tiêm kích NATO đã cất cánh sau khi đàn chim bị nhầm với drone.

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Trong những tháng gần đây, đã xảy ra một số vụ UAV Ukraine xâm nhập không phận Lithuania, Latvia và Estonia hoặc rơi xuống các quốc gia này, trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại tỉnh Leningrad, miền Tây Bắc Nga.

Cuối tuần qua, một vụ phát hiện drone được cho là đã khiến Sân bay Quốc tế Vilnius phải đóng cửa. Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Lithuania cho biết trong một tuyên bố đưa ra vào cuối ngày.

Sân bay được mở cửa trở lại sau 40 phút, khi một tiêm kích NATO cất cánh từ căn cứ không quân Siauliai ở miền Bắc Lithuania xác định nguyên nhân dẫn đến cảnh báo trên không không phải UAV mà là một đàn chim, theo tuyên bố.

“Trên những dữ liệu radar ban đầu, dấu hiệu do chim và drone tạo ra có thể tương tự nhau”, tuyên bố viết.

Căn cứ không quân Siauliai là nơi triển khai các máy bay Eurofighter Typhoon của Không quân Italy. Những máy bay này được điều tới Lithuania trong khuôn khổ nhiệm vụ Tuần tra Không phận Baltic của NATO.

Theo các báo cáo, chi phí vận hành một tiêm kích Eurofighter Typhoon trong 1 giờ bay khoảng 65.000 USD.

Tháng trước, NATO cho biết các máy bay chiến đấu của khối đã bắn hạ 1 drone trên không phận Latvia, với cáo buộc thiết bị này xâm nhập không phận quốc gia Baltic “do các hoạt động tác chiến điện tử của Nga”.

Nga cáo buộc Lithuania, Latvia và Estonia đang “chơi với lửa” khi cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng cho các hoạt động thù địch.

Các quan chức Nga cảnh báo nếu các quốc gia Baltic cố tình hỗ trợ tạo điều kiện cho các cuộc tập kích bằng drone của Ukraine, Nga sẽ coi họ là đồng lõa trong những cuộc tấn công này và có quyền tự vệ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Báo động giả tại Lithuania xảy ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán về các sự cố liên quan đến những drone được cho là của Nga xuất hiện trên khắp châu Âu.

Tháng 7, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho biết các UAV trinh sát đã được phát hiện 144 lần gần những cơ sở hạ tầng quan trọng, sân bay và căn cứ không quân tại Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan và một số quốc gia khác.

Tuy nhiên, chưa có máy bay nào bị bắt giữ, trong khi Nga phủ nhận mọi liên quan.

Đầu tháng này, Chính phủ Đức tuyên bố có cơ sở để tin rằng Nga đứng sau một vụ việc trong đó một UAV mang chất nổ được phát hiện nằm giữa những máy bay vận tải Antonov của Ukraine tại Sân bay Leipzig/Halle vào ngày 4/8.

Đức chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào liên kết drone này với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ cáo buộc của Đức, cho rằng những cáo buộc này được sử dụng để đánh lạc hướng dư luận khỏi những khó khăn kinh tế trong nước.

Nga nhiều lần tuyên bố không có ý đồ gây hấn với châu Âu, đồng thời cho rằng xung đột với NATO chỉ có thể xảy ra nếu khối phương Tây tấn công Nga trước hoặc nếu các thành viên của khối triển khai lực lượng tới Ukraine.