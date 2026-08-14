Lisa (BLACKPINK) và tình trẻ đã đưa nhau ra mắt phụ huynh 2 gia đình

Lisa và anh bạn trai được gọi là "Cha Eun Woo bản Thái" dường như đang hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu.

Thời gian gần đây, Lisa (BLACKPINK) được cho là đang hẹn hò nam diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat, kém cô 3 tuổi hậu chia tay CEO Frédéric Arnault. Nữ idol và Blue Pongtiwat xuất hiện bên nhau như hình với bóng. Mối quan hệ của cặp đôi khắng khít đến mức các phụ huynh đã gặp gỡ nhau. Hôm 5/8, gia đình Lisa - Blue Pongtiwat cùng tổ chức sinh nhật muộn cho mẹ Blue và sau đó còn đi chơi. Việc cả 2 bên gia đình Lisa - Blue Pongtiwat tề tựu đông đủ như vậy đã cho thấy mối quan hệ của 2 người dường như đã tiến thêm 1 bước nữa.

Đến ngày 14/8, 1 cư dân mạng Trung Quốc cho biết đã bắt gặp Lisa và Blue Pongtiwat hẹn hò ở Nhật Bản. Theo nguồn tin, cặp đôi quấn quít không rời, trông không khác gì 1 đôi vợ chồng son. Blue Pongtiwat vô cùng ga-lăng, ân cần chăm sóc hết gắp đồ ăn lại xách túi và luôn đi phía sau Lisa để quan sát, bảo vệ. "Họ giống như 1 cặp đôi mới cưới đang đi tuần trăng mật vậy. Blue dường như rất yêu Lisa, ánh mắt anh ấy không lúc nào rời khỏi cô ấy", người hâm mộ đến từ xứ tỷ dân cho biết.

"Team qua đường" cho biết Lisa và Blue Pongtiwat mặn nồng như vợ chồng son khi sang Nhật Bản hẹn hò. Ảnh: Sina.

Ba mẹ Lisa đã gặp gỡ ba mẹ Blue Pongtiwat vào đầu tháng 8. Ảnh: X.

Lisa cũng được cho là đang dành nhiều thời gian vun đắp cho mối quan hệ tình cảm với Blue Pongtiwat. Suốt nhiều tháng qua, cô chủ yếu ở quê nhà Thái Lan thay vì nước ngoài như trước đây. Trong tháng 8, 2 nghệ sĩ đã được bắt gặp cùng du lịch từ Hong Kong (Trung Quốc) sang đến Nhật Bản.

Trước đó, cặp đôi tin đồn cũng hết lần này đến lần khác được bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở Thái Lan. Ban đầu, em út BLACKPINK được bắt gặp đi mua sắm tại trung tâm thương mại cùng Blue Pongtiwat trong bầu không khí vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Tiếp theo đó, trong dịp sinh nhật 29 tuổi của Lisa được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 3 khi có cả ba mẹ nữ idol tham dự, Blue Pongtiwat đã không ngần ngại đứng sát rạt vào đàng gái như thể đang muốn ngầm công khai mối quan hệ.

Tới đầu tháng 7, em út BLACKPINK lại cùng bố mẹ dùng bữa tối với Blue Pongtiwat ở 1 nhà hàng sang chảnh tại Thái Lan trong bầu không khí ấm cúng. Và sau đó không lâu, nam thần xứ chùa Vàng còn được bắt gặp tháp tùng Lisa đi ăn, đi mua sắm. Cảnh tượng Blue Pongtiwat xuất hiện bên Lisa như hình với bóng trong cuộc sống đời thường suốt thời gian qua đã khiến công chúng nhận định, nữ idol đang say sưa, đắm chìm trong tình yêu bên “hồng hài nhi” kém 3 tuổi.

Blue Pongtiwat sinh năm 2000. Anh có ngoại hình điển trai, được mệnh danh "Cha Eun Woo bản Thái" và sự nghiệp đang trên đà thăng hoa. Lisa và Blue Pongtiwat quen biết nhau từ năm 2016, trước khi Lisa chính thức ra mắt cùng BLACKPINK.

Lisa và Blue Pongtiwat xuất hiện ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: 163.

Tình trẻ bị tóm dính ngồi lẫn trong ekip quay chụp Lisa. Ảnh: X.

Cặp đôi tình đồn đi mua sắm cùng nhau tại Thái Lan. Ảnh: Weibo.

Trước khi dính tin hẹn hò Blue, Lisa từng trải qua mối tình “khắc cốt ghi tâm” với thiếu gia nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới Frédéric Arnault. Cặp đôi lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của “team qua đường” ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ.

Đến tháng 4 vừa qua, Frédéric Arnault bị phát hiện không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Thêm 1 phát hiện khác củng cố cho nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đã chấm dứt chuyện yêu đương, đó chính là không biết từ bao giờ mà anh trai của thiếu gia này cũng đã hủy theo dõi em út BLACKPINK trên MXH. Trên truyền thông, Lisa cũng được cho là ngầm xác nhận chia tay Frédéric Arnault khi từ chối mọi câu hỏi liên quan đến thiếu gia tài phiệt trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair.

Lisa và thiếu gia đế chế xa xỉ có mối quan hệ tình ái kéo dài trong khoảng 3 năm trước khi đường ai nấy đi. Ảnh: X

Nguồn: 163, Weibo