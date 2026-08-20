Lisa (BLACKPINK) cứ thế này ai mà chịu nổi!

Màn lộ diện mới nhất của Lisa (BLACKPINK) đã trở thành chủ đề nóng gây xôn xao bàn tán khắp cõi mạng.

Sáng 20/8, Lisa (BLACKPINK) bất ngờ “dội bom” Instagram bằng loạt ảnh sexy được chụp trong kỳ nghỉ ở Utah, Mỹ. Trong những bức ảnh vừa được công bố, em út “Hắc Hường” diện bộ bikini màu đen và thả dáng sexy tại hồ bơi nằm giữa khung cảnh thiên nhiên cuốn hút.

Lisa như bừng sáng nhờ thần thái ngời ngời cùng visual sắc sảo hút mắt. Kiểu tóc búi gọn gàng càng làm tôn lên những đường nét gương mặt thanh tú và bờ vai ngọc ngà của nữ idol sinh năm 1997. Khoác lên mình bộ bikini 2 mảnh, Lisa khoe trọn lợi thế hình thể với đường cong nóng bỏng và vòng eo con kiến trứ danh.

Ở những hình ảnh còn lại, em út BLACKPINK kết hợp áo ngực cùng quần dài đen tạo dáng quyến rũ giữa khung cảnh thiên nhiên đẹp mơ màng. Trước ống kính, nàng rapper 9X khoe trọn tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ với lưng ngắn, chân dài miên man cùng vòng eo thon thả “vạn người mê”.

Lisa khoe nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ trong bộ ảnh gợi cảm. Ảnh: IGNV

Phần eo thon thả không 1 chút mỡ thừa của nàng rapper sinh năm 1997 đã thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: IGNV

Lisa cũng gây sốt với tỷ lệ cơ thể khó tin, nữ idol cao 1m67 nhưng nhiều người còn tưởng cô phải cao tầm 1m75 nhờ đôi chân dài miên man chẳng thua kém gì siêu mẫu nổi tiếng. Ảnh: IGNV

Lisa cứ xinh đẹp hút hồn trong từng khoảnh khắc như thế này ai mà chịu nổi. Ảnh: IGNV

Chỉ trong thời gian ngắn, bộ ảnh mới của Lisa đã trở nên viral khắp cõi mạng, thu hút về tới hơn 3 triệu lượt thả tim chỉ sau vài giờ đăng lên. Trên các diễn đàn trực tuyến, netizen đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vóc dáng chuẩn đét của nàng em út Hắc Hường, đồng thời hỏi xin bí quyết tập luyện, chăm sóc cơ thể để sở hữu được body tương tự.

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng Kpop toàn cầu”. Ngoài ra, cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria...

Sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, Lisa giờ đây đã trở thành gương mặt nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: X

Về tình duyên, nữ ca sĩ 9X từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với tỷ phú Frédéric Arnault. Lisa - Frédéric Arnault lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của “team qua đường” ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ. Thời gian sau đó, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình trong bầu không khí ấm cúng.

Đáng tiếc, cách đây không lâu, cặp đôi được cho là đã chính thức “đường ai nấy đi”. Theo Sohu, lý do Lisa và Frédéric Arnault tan vỡ có liên quan đến gia tộc giàu có của thiếu gia này. Vợ chồng ông trùm thời trang Bernard Arnault được cho biết luôn giữ thái độ thận trọng, soi xét kỹ lưỡng, cân nhắc thiệt hơn với các cô bạn gái có xuất thân bình dân của con trai. Họ cho phép Frédéric Arnault yêu đương tự do, đồng ý để Lisa tham gia vào các hoạt động của gia tộc, nhưng không sẵn sàng mở rộng cửa nhà để em út nhóm BLACKPINK đặt chân vào với tư cách dâu hào môn. Đặc biệt là sau khi Lisa chấp nhận biểu diễn tại quán bar thoát y Crazy Horse và bị tẩy chay diện rộng, mối quan hệ giữa cô, bạn trai và gia đình tài phiệt của Frédéric Arnault dần xuất hiện khoảng cách ngày càng lớn. Lối sống và quan điểm của Lisa có sự khác biệt rất lớn với gia tộc LVMH.

Gia tộc của Frédéric Arnault cũng đánh giá Lisa không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn như vướng quá nhiều thị phi, không đủ kín tiếng, rào cản về sắc tộc và vòng tròn quan hệ quá hạn hẹp của Lisa trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Lisa có thể giúp Frédéric Arnault được chú ý, nhưng không mang lại giá trị cho toàn bộ gia tộc của bạn trai. Thậm chí Frédéric Arnault còn bị điều tiếng dùng quyền lực, tiền bạc của gia đình để hậu thuẫn cho sự thăng tiến của Lisa ở thị trường giải trí Âu - Mỹ. Những tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật của nữ idol bị xem là yếu tố rủi ro cho việc kinh doanh của gia đình tài phiệt. Trước sự phản đối gay gắt của gia đình, Frédéric Arnault đã chủ động chia tay Lisa. Theo tờ Sohu, với việc bị cha mẹ bạn trai từ chối, Lisa không có cơ hội nào để hàn gắn với Frédéric Arnault.

Lisa và Frédéric Arnault có mối quan hệ tình ái kéo dài trong khoảng 3 năm trước khi cho nhau lối đi riêng. Ảnh: X

Hậu chia tay CEO Frédéric Arnault, Lisa được cho là đang hẹn hò nam diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat kém cô 3 tuổi. Theo nguồn tin, cặp đôi tin đồn hết lần này đến lần khác được bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở Thái Lan trong suốt thời gian qua.

Ban đầu, em út BLACKPINK được bắt gặp đi mua sắm tại trung tâm thương mại cùng Blue Pongtiwat trong bầu không khí vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Tiếp theo đó, trong dịp sinh nhật 29 tuổi của Lisa được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 3 khi có cả ba mẹ nữ idol tham dự, Blue Pongtiwat đã không ngần ngại đứng sát rạt vào đàng gái như thể đang muốn ngầm công khai mối quan hệ.

Tới đầu tháng 7, em út BLACKPINK lại cùng bố mẹ dùng bữa tối với Blue Pongtiwat ở 1 nhà hàng sang chảnh tại Thái Lan trong bầu không khí ấm cúng. Và sau đó không lâu, nam thần xứ chùa Vàng còn được bắt gặp tháp tùng Lisa đi ăn, đi mua sắm. Blue Pongtiwat luôn chủ động xách túi, lặng lẽ đi phía sau để Lisa thoải mái lựa đồ, từ anh chàng tỏa ra hình ảnh 1 người bạn trai ấm áp, biết quan tâm bạn gái 1 cách chu đáo.

Lisa - Blue đã đưa nhau về ra mắt bố mẹ 2 bên. Cách đây không lâu, 2 bên gia đình Lisa - Blue Pongtiwat còn cùng tổ chức sinh nhật muộn cho mẹ Blue trong bầu không khí đầm ấm.

Tính đến thời điểm hiện tại, phía Lisa vẫn chưa có động thái phản hồi về thông tin nữ ca sĩ đang hẹn hò, say đắm trong tình yêu bên “hồng hài nhi” Blue Pongtiwat.

Lisa đứng sát rạt bên Blue Pongtiwat trong sinh nhật tuổi 29 của cô nàng. Ảnh: X

Blue Pongtiwat đi mua sắm cùng Lisa trong bầu không khí vui vẻ. Ảnh: Sina

Sau đó, Lisa lại lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng trai đẹp kém 3 tuổi dùng bữa tối trong 1 nhà hàng cao cấp. Đáng nói, bố mẹ Lisa cũng có mặt vào thời điểm đó. Ảnh: X

2 bên gia đình Lisa - Blue Pongtiwat cùng đi tổ chức sinh nhật cho mẹ Blue trong bầu không khí ấm áp, thân tình. Ảnh: X