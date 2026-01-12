Linh Trương lên thẳng hot search sau lời chúc phúc lạ dành cho "đám cưới thế kỷ" sắp diễn ra

Hot girl Linh Trương (tên đầy đủ là Trương Diệu Linh, sinh năm 2001) đang là nhân vật nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Cô cũng vốn là gương mặt không còn xa lạ trong giới người mẫu ảnh. Bởi từ năm 2019, khi vừa tròn 18 tuổi, Linh Trương đã thu hút sự chú ý nhờ gương mặt sáng, visual cuốn hút.

Sau đó đến năm 2022, Linh Trương gây ấn tượng khi tham gia The Face Vietnam. Tại chương trình, hot girl sinh năm 2k1 khiến ai cũng trầm trồ vì gương mặt mộc đẹp không tì vết, thậm chí được ví như “bản sao Phạm Băng Băng”.

Dù xinh đẹp, sở hữu thân hình đẹp và có lượng người theo dõi nhất định nhưng Linh Trương lại gắn liền với “tai tiếng” nhiều hơn. Không ít những tin đồn tiêu cực xoay quanh cô nàng từ thời mới vào nghề đến hiện tại.

Linh Trương

Mới đây nhất, trong một đoạn clip cô đăng tải trên TikTok, vừa hát vừa nhảy theo trend bỗng khiến netizen “dậy sóng”. Theo đó, nhiều người cho rằng Linh Trương đang ngầm ẩn ý một điều gì đó từ cách chọn nhạc: “Người ta có gì hơn em khiến chàng si mê quên đi lời hứa?” đến cách cô viết status: “Cô nào cũng được miến không phải là em”.

Đáng chú ý hơn, khi một cư dân mạng bình luận: “Cô ta sắp tổ chức đám cưới thế kỷ rồi” , Linh Trương cũng nhanh chóng đối đáp: “Chỉ mong tất cả đều hạnh phúc”. Điều này khiến không ít người tò mò, đặt ra nhiều nghi vấn liên quan đến Linh Trương cũng như các mối quan hệ của cô.

Những bàn luận về Linh Trương gây "dậy sóng", người đẹp 2k1 còn đối đáp một bình luận nhắc đến đám cưới thể kỷ

Cô nàng cũng lọt top từ khoá được tìm kiếm phổ biến

Tuy nhiên trên thực tế, Linh Trương chưa từng công khai hay có chia sẻ về chuyện tình cảm, đời tư của mình. Mỹ nhân sinh năm 2k1 cũng khá kín tiếng trên MXH. Cô chỉ thường cập nhật về cuộc sống sang chảnh, xài hàng hiệu, đi du lịch nước ngoài liên tục của mình.

Đây cũng không phải lần đầu tiên, Linh Trương trở thành tâm điểm bàn luận trên MXH, đặc biệt là về chuyện tình cảm, đời tư. Trước đó, cô từng vướng nhiều tin đồn, thậm chí bị một bộ phận dân mạng “tấn công”, chỉ trích.

Thế nhưng trong một clip do nhà sản xuất The Face Vietnam từng đăng tải vào cuối năm 2022, Linh Trương từng thẳng thắn trả lời host Nam Trung và các HLV về thông tin là “người thứ ba” và những gán ghép ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của mình.

"Em xin khẳng định hoàn toàn không. Em đã nhìn và suy xét tất cả hình ảnh trên MXH thì đó hoàn toàn không phải em. Em cũng chắc chắn là những vấn đề đó chưa bao giờ có thể xảy ra trong cuộc sống của mình. Em chắc chắn đó là ảnh ghép", cô khẳng định.

Cô nàng từng được chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút

Cuộc sống ở tuổi 25 cực sang chảnh, Linh Trương thường xuyên khoe ảnh đi nước ngoài, check-in nhiều địa điểm đắt đỏ

Ngoài ra, có một khoảng thời gian, netizen bất ngờ truyền tay nhau hình ảnh được cho là của Linh Trương trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhan sắc của cô nàng được đặt lên “bàn cân”, nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, không nhận ra cô nàng bởi hai gương mặt rất khác biệt. Bên cạnh đó, có không ít người bày tỏ, nhan sắc trước đây của Linh Trương vốn đã có nét nên khi can thiệp “dao kéo” trông càng hút mắt hơn. Cộng đồng mạng cũng công nhận cô nàng đã có màn dậy thì vô cùng thành công.

Về phía Linh Trương, cô nàng từng không ngần ngại thừa nhận bản thân đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nàng quan niệm là con gái ai cũng muốn bản thân đẹp hơn nên việc biết trang điểm hay quan tâm đến nhan sắc là chuyện hết sức bình thường.

Hiện tại ở tuổi 25, Linh Trương tận hưởng cuộc sống giàu có, toát ra mùi tiền. Những hình ảnh đi du lịch sang chảnh, check-in tại toàn nhà hàng đắt tiền, dùng đồ hiệu của Linh Trương khiến cộng đồng mạng không khỏi bàn luận.

Ảnh: FBNV